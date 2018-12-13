Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını nasıl değerlendirdi?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın son toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Karara ilişkin açıklamada enflasyon görünümüne ilişkin risklerin ve iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın deva ettiği vurgulandı ve “Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir” dendi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçların kullanmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

TIKLAYIN - Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası’nın faizi sabit tutmasının ardından dolar/TL kuru düşüşe geçerken, ekonomistler ise kararı farklı şekillerde yorumladı.

Gazete Duvar yazarı, ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay Merkez Bankası’nın açıklamasında ‘örtük biçimde’ Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon ortamında bir resesyona girdiğinin belirtildiği yorumunda bulunurken; Londra merkezli Bluebay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash ise kararı ‘iyi haber’ olarak nitelendirdi. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 24’te tutarak doğru olanı yaptığını söyleyen Ash, karar öncesinde piyasalarda faizin düşürülebileceğine dair bir ‘gerginlik’ olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Olması gerekenden evvel bir indirim hikayesi halen masada”

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç da Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamanın bir önceki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra yayınlanan metinden daha az ‘şahince’ olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla olması gerekenden evvel bir indirim hikayesi halen masada” dedi.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Faizi sabit tutmak bir yana, kamu bankalarını zarara sokmak pahasına faiz düşürmeye zorluyorlar. Böyle alaturka bezirganlık görülmemiştir. Sonuç, tabii ki hüsrandır, hiç yolu yok.”