Ekonomistler Merkez Bankası’nın sürpriz faiz kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası, 19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, yeni tip Koronavirüs'ün olası ekonomik ve finansal etkilerini görüşmek üzere bugün toplandığını duyurdu. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar verdi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını şöyle yorumladı:

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankasının faiz indirimi konusundaki görüşüm Fed'in faiz indirimi konusundaki görüşümden farklı değildir. Fed'in faiz indirimiyle TCMB'nin faiz indirimi arasında bu aşamadaki tek fark bizde enflasyonun ABD'nin yaklaşık 6,5 katı yüksek olmasıdır." paylaşımını yaptı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede,”Likidite kaygılarının tavan yaptığı bir ortamda faizin seviyesi de kurun seviyesi de kısa vadede önemini kaybeder. Merkez Bankası'nın aldığı kararların büyük bölümü yerinde…” düşüncesini dile getirdi.

Orhun Gödek’in “YP ZK oranları da indirildi. Reel kredi şartını yerini getirenlere 500bp” paylaşımını alıntılayan iktisatçı Yalçın Karatepe, “İndirim şartsız olmalıydı.” yorumunu yaptı.

Ekonomist Emre Alkin, “Merkez Bankası da aspirin tedavisine katıldı. Faizi tek haneye indirdi. Beklenen oldu ama ihtiyacımız olan değil” düşüncesini dile getirdi.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Ekonomide her şey esnekliğini kaybetti.. faizler indirildi ama kur yükseliyor, borsa düşüyor. Piyasa sıcak para ve garanti tarzı politikalar bekliyor. Şu para politikasının etkisizliği hipotezini anlasak mı biraz!" yorumunu yaptı.

Ekonomist Vedat Özdan, "1) Şirketler düşük faiz ortamında tahvil ihraç edip buyback mi yapmıştı? 2) Özkaynakları eriyen şirketlerin iflas riski mi vardı? 3) Bankalar likidite mi bulamıyordu? 4) Müşteri riski alan aracı kurumlar ve 'margin call' yiyen fonlar yükümlülüklerini yerine getiremez halde miydi?" paylaşımını yaptı.

Ekonomist Hayri Tüfekçioğlu, "Merkez Bankası politika faizini 100 bp indirip en küçük 'küçük enişte' olarak bekleneni yaptı. Dünya ulusal ekonomilerini korumak için faiz indirerek İktisadi Döngü'yü (Economic Cycle) ayakta tutmaya çalışıyor. TC Merkez Bankası yine geç/geride kaldı min. 150 bp indirim olmalıydı Ulusal ekonomilerin tamamen çöküşünü engellemek için Merkez Bankaları negatif faiz ve QE ile İktisadi Döngüyü (Economic Cycle) korumaya çalışıyorlar. Koronavirüs'ün küresel etkisi Haziranı geçerse yıkılan şey sadece Küresel klasik kapitalizm olmayacak" görüşünü savundu.

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