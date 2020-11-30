Ekonomistler: Kredilerdeki artış ekonomik büyümeyi yüzde 6.7’ye taşıdı; sürdürülebilir değil

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümesiyle ilgili yaptıkları değerlendirmelerde kredilerdeki sert artışın etkisine dikkat çektiler.

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Tüketerek büyüdük, kredi genişlemesinin katkısı büyük” dedi. Yılmaz, “2019 yılı 3. çeyreğe oranla; ihracatta kayıp % 22,4, özel tüketimde % 9,2, ithalatta % 15,8 artış yaşandı” değerlendirmesi yaptı.

Karaca: Sürdürülebilir değil

Dr. Orhan Karaca da yüksek oranlı büyümenin kredilerdeki büyük artış sayesinde geldiğine dikkat çekerek, “Aşırı kredi genişlemesiyle tüketim ve yatırım harcamalarının patlatılması sayesinde elde edilen bu büyüme sürdürülebilir değil. Bu daha kredi genişlemesi başlatılırken belliydi ve kurların patlaması ve faizlerin yeniden yükseltilmek zorunda kalınmasıyla da tescil edildi” diye yazdı.

Yeldan: Makine teçhizat yatırımlarındaki daralma dikkat çekici

İktisatçı Prof. Dr. Erinç Yeldan ise ekonomik büyümeye rağmen makine teçhizat yatırımlarındaki daralmaya dikkat çekerek şöyle dedi:

“Makine teçhizat yatırımlarında 2018'in 3. çeyreğinden bu yana, son iki senenin yıllık ortalaması -% 3.5; birikimli daralma -% 27.4. İnşaattaki daralmayı da hesaba kattığımızda kredi pompalanmasına dayalı spekülatif-büyümenin çöküşü net biçimde görülüyor.”