Ekonomistler daha kapsamlı bir paket istedi

Başbakan Erdoğan vergi indirimlerinin yer aldığı yeni önlemleri açıkladı. Ekonomistler daha somut adıma ihtiyaç olduğunu belirtiyor.



Ekonomistlerin yeni tedbir paketine ilişkin yorumları şöyle:



Alternatifbank ekonomisti Serdar Şenol: Gelir olmadıktan sonra, tüketimi artırma çalışmalarının yeterli olmasını beklemiyorum. Bu kapsamda daha fazla işsizliği azaltıcı önlemler tercih edilmeli bence. Alınan önlemler sınırlı ölçüde kalıyor. Böyle üç beş önlem yerine daha geniş çaplı ve ekonominin her kesimine dair önlemleri içeren paketler yapılmalı. Eximbank'ın sermayesi elbette oldukça olumlu, bence son önlemler içerisinde en etkili ve güçlü olanı da bu karar. Şimdi IMF kaynağının kullanımı ve reel sektörün dövizli borçlarına dair çözümlerin gündeme gelmesi gerekmekte.



Finans Yatırım başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı: Krizden en derin etkilenen sektörler arasında yer alan konut, otomotiv ve dayanıklı tüketimde uygulanacak vergi indirimleri, ekonomik resesyonun daha derin boyutlara ulaşmasını engellemesi açısından bir destek unsuru olacaktır. Ancak, gerek bu önlemlerin bir süredir gündemde olması gerekse de önlemlerin bir bütün olarak değil parça parça ve gecikmeli olarak açıklanıyor olması, önlemlerin etkinliğini nispeten azaltıyor. Diğer önemli bir nokta olarak, bu önlemlerin bütçe üzerindeki yükünün ne şekilde karşılanacağı; ek önlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği.



Ekspres Invest Ekonomisti Güldem Atabay: Benim anladığım konut, beyaz eşya ve otomotiv stoklarını eritmek amacıyla açıklanan bir paket ancak etkisi tartışılır. Konut tarafından baktığımızda 150 metrekare altındaki konutlarda zaten vergi yüzde 1, yani 18'den yüzde 8'e inen kısım 150 metrekarenin üzerindeki konutları kapsıyor. Konut stokunun yüzde 95'i 150 metrekarenin altında olduğu düşünülürse yani makro olarak baktığında işe yarar demek zor görünüyor. Tabi şirket bazında etkisi olabilir. Otomotiv ve beyaz eşya için baktığınızda Ekim Kasım Aralık dönemi bu sektörler için çok kötüydü. Bu sektörler neredeyse çöktü. Şimdi KKDF'deki indirim kredi maliyetlerinde insanları bankaya çekebilecek kadar bir indirim anlamına gelmiyor. Bu mantıkla insanlar bankalara koşup kredi alıp otomobil ev almayacaktır. Ancak belki talebini erteleyenler için fırsat oluşturabilir. Bana çok geç kalmış, 2008'in son çeyreğinde alınması taktirde ancak etkili olabilecek bir paket olarak görünüyor.



Oyak Yatırım'dan Analisti Cemal Demirtaş: Başbakan otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörlerine yönelik ÖTV indirimi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hiç vakit kaybetmeden somut gelişmeler olması gerekiyor. Ayrıntılar netleşmeli. Detaylar önemli.

Önümüzdeki dönemde talep açısından rahatlama olabilir. Otomotivde 1,600 cc motor hacmine sahip otomobillerin ÖTV'sinin mevcut yüzde 37'lik seviyesinin altına çekilmesi, özellikle yerli üretime fayda sağlayabilir.

