Ekonomist Yeşilada: Yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık, fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar

Ekonomist Atilla Yeşilada, “TL yıl sonuna kadar döviz kuruna karşı değer kazanmaya devam edebilir. Çünkü, dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL lehine aşağı itmesiyle, sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp, dövizlerini bozduracak. Yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar.” dedi. TL'nin son günlerdeki değer kazancında, vatandaşın döviz bozdurmasının etkisinin olmadığını söyleyen Yeşilada, “Büyük ölçüde Berat Albayrak dönemine geri dönmüşüz. TCMB kamu bankalarına döviz veriyor onlar da gizli gizli satıyor” yorumunu yaptı.

Youtube kanalında gelişmeleri değerlendiren Yeşilada, "3 Ocak'ta TÜİK aralık enflasyonu açıklar. İstatistiklerde hile yapsa da vatandaş kendi enflasyonunu ölçmeye başladı. Eğer TÜFE %27'ye çıkar da, 22 Aralık-3 Ocak arasında döviz yatay seyrederse, döviz korumalı mevduata geçenler nasıl bir kazık yediklerini anlayıp, sistemden kaçabilir. Ocakta yabancılar da masalarına dönecek. Çok az sıcak para kaldı, fakat CDS primleri ve Euro tahvil faizleri de dolaylı yoldan TL'nin değerini etkiliyor.” diye konuştu.

Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

“Her gün yeni bir senaryo yazlıyor ve yeni bir film çekiliyor. Reuters'ın aktardığına göre hükümetin kur hedefi 9 liraymış. Hâlbuki bundan önceki model TL'nin değer kaybetmeye bırakılması ve ihracatın artmasıydı”

Yeşilada, vatandaşın TL'nin dövize karşı değer kaybından dolayı değil, hayat pahalılığından korunmak için dövize koştuğunu, bu nedenle dövize değil enflasyona endeksli mevduata ihtiyaç olduğunu dile getirdi.