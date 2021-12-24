Ekonomist Yeşilada: Kurda bir şaşma olursa Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, düşen döviz kuru hakkında "Kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek'' dedi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği ekonomik politikaları değerlendirdi. Yeşilada, dolar kurunun ve enflasyonun yükseleceğini belirtti. Yeşilada, iktidarın ekonomide attığı son adımların “erken seçim” ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

''Bu model tutmaz"

Erdoğan'ın açıkladığı modelin tutmayacağını belirten Yeşilada, ''Bu model tutmaz. Neden yürümez? Herhangi bir kütüphane yada dijital kütüphaneye gidip ''e'' harfinin altında ekonomi ders kitapları bulacaksınız bu ekonomi 101'den yani cahiller için ekonomiye girişten çok iyi ekonomi bilenler için ustalar tarafından yazılmış kitaplar var gözünüzü kapatıp kitaplardan birini seçeceksiniz. O kitapların ilk sayfasında yazar neden yürümeyeceği. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir örnek vereyim düşünelim ki 1 trilyon mevduat var. Bunun ortalama faizi 15, Türk Lirası(TL) bir yılda yüzde 30 değer kaybetti. Durum böyle olursa siz bir yılda o parayı sigorta etmek için devletin kasasından 150 milyar lira ödeyeceksiniz. İkinci bir sebep olarak, millet neden dolara kaçıyor? Çünkü enflasyondan çekiniyor'' dedi.

Enflasyon rakamları

Yeşilada, ''Diyelim ki dolar/TL yıl sonunda 10 TL'ye indi. Böylece yüzde 15 olan mevduat faizinin altına indi ama TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak, enflasyon oranı da yüzde 30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine yüzde 15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verecek. Ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek'' ifadelerini kullandı.