Ekonomist Uğur Civelek: Yeni bir iflas dalgası kapıda; işsizlik de enflasyon da artacak

Türkiye'de yüksek seyreden enflasyon, artan döviz kurları ve 710'lu seviyeleri aşan kredi risk primi (CDS) gibi ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomist Uğur Civelek, iktidarın günü kurtarma politikalarının sonucu olarak krizin kalıcılaştığını belirtti.

Birgün'den Rıfat Kırcı'ya konuşan Civelek Cumhuriyet tarihinin "en ağır" krizinin yaşandığını ifade ederek, hem işsizliğin hem de enflasyonun daha da artacağını söyledi. Civelek ayrıca yeni bir iflas sürecinin kapıda olduğu konusunda uyardı.

"İflas dalgası kapıda, sistem çökecek"

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan konkordato ve iflas sürecini hatırlatan Civelek sözlerini şöyle dedi:

“Günü kurtarmak pahasına sorunları ağırlaştırdık. Yeni bir iflas süreci kapıda. Ortalığa para saçarak, konkordato süreçleriyle bu engellenemez. Enflasyon, işsizlik kaçınılmaz. Türkiye’de siyaset artık çözüm merci değil. Mevcut ekonomik sistem içerisinde bilinen yöntemlerle hiçbir çözüm yok. Tüm ekonomik sistemin çöktüğü bir sürece giriyoruz. Toplumsal hareketler kaçınılmaz. Yeni bir dönem başlayacak.”

"Enflasyon kuduracak"

Türkiye’deki kırılganlığın ve riskin daha da yükseleceğini belirten Civelek “Cumhuriyet tarihinin en ağır krizi yaşanıyor. Krizi derinleştirmek için uğraşıyorlar sanki” yorumunda bulundu. Civelek şunları söyledi:

“Kurun yükselişi, faiz yükseltmemekte direnmek, CDS’deki yükseliş bir şey anlatıyor. Türkiye’de enflasyon da işsizlik de yükselecek. CDS, risk ölçer. Bu iflas riskidir yani batma riskiniz artıyor demektir. Bunu gören arkasına bakmadan kaçar, paranızın değeri de çöker, enflasyon da kudurur.”