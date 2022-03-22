Ekonomist Uğur Civelek: Savaşta olan Rusya bile bizden daha doğru adımlar atıyor, sözün bittiği yerdeyiz

Ekonomist Uğur Civelek savaş halindeki Rusya'nın dahi ekonomide doğru adımlar attığını, döviz rezervlerini koruduğunu belirterek "Türkiye'deki iktidar ise ekonomiyi yönetemiyor. Politika faizi yüzde 14 iken enflasyon yüzde 60. Kim Türk Lirası'nda durur. Kur garantisine devletin garanti vermesi demek vatandaşın garanti vermesi demektir. Hükümet yanlış ekonomi politikasının faturasını vatandaşa ödetiyor ve vatandaşı fakirleştiriyor" dedi.

Yeniçağ'dan Halil Yatar'a konuşan Civelek, "Rusya, ambargolara karşı tedbirler aldı. Döviz rezervlerini eritmemek için kambiyosunu değiştirdi. Türkiye böyle bir şey yapamadı. Dövizi düşürmek veya daha da yükselmesini engellemek için dövizini satıyor. Savaşta olan Rusya bile bizden daha doğru adımlar atıyor" diye konuştu.

"Hem faizi düşük tutacaksın, hem de rezervleri eriteceksiniz sonra da ekonominin iyi olmasını bekleyeceksiniz. Böyle ekonomi politikası olmaz" diyen Civelek şöyle devam etti:

"Yanlışlardan bir an evvel dönülmesi gerek. Politika faizi yüzde 14 iken enflasyon yüzde 60. Kim Türk Lirası'nda durur. Yanlışlardan bir an evvel dönülmezse Türkiye ekonomideki sözlerini tutamayacak noktaya gider. Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı da ne yazık ki bu kötü gidişe odun taşıyor. Kabine'de Erdoğan'ın yanlış politikalarına dur diyebilecek bir kişi dahi kalmamış. Sözün bittiği yerdeyiz."