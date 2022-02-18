Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108,75

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye'deki yıllık enflasyonu yüzde 108,75 olarak hesapladığını söyledi.

Hanke, hesabından paylaştığı bir tweetle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.

ENAG yüzde 114 olarak hesaplamıştı

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69'u buldu. Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı. ENAG'a göre ocaktaki artışsa yüzde 15,52.

Hanke, aralıkta yaptığı enflasyon açıklamasıyla da gündem olmuştu. Ekonomist, TÜİK'in kasımda açıkladığı yüzde 21,31'lik yıllık enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını savunmuş, kendisinin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 65,04 olarak hesapladığını söylemişti.

Hanke, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan yönetiminde Ekonomi Danışmanları Konseyi'nde üst düzey ekonomist olarak 1981-1982 arasında görev yapmıştı.

Dünyanın önde gelen ABD'li ekonomi dergisi Forbes'ta köşe yazıları kaleme alan ekonomist, Johns Hopkins Üniversitesi'nin Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve Ticari Şirket Çalışmaları Enstitüsü'nün de ortak direktörü.