Ekonomist Sağlam: Faiz indirimi sürerse dolar 15 lira olur

Ekonomist Murat Sağman, dövizde yaşanan sert dalgalanmaya ilişkin olarak, Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vermemesi durumunda doların 15 liraya doğru atak yapabileceğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre; ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştireceği 16 Aralık'ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördüğünü söyledi. Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi.

TCMB'nin dolarda 14 lira ve üzeri seviyelerini istemediğini açık ettiğini söyleyen Sağman, “Bankanın swap hariç net rezervi eksi 36 milyar dolar seviyesinde. Faizi indirecekse ki piyasa beklentisi çoğunlukla 100 baz puan indirim yönünde, dolar kurunda 15 lira ve üzerinde ataklara neden olacaktır” dedi. Sağman'a göre ya dışarıdan gelecek bir para akışı ya da faiz indirimlerine ara verilmesi veya 50 baz puanlık sembolik bir indirim kararı alması kısa vadede döviz kurlarını durdurabilir.