Ekonomist Prof. Konukman: Tek çare politika faizini yükseltmek

Prof. Dr. Aziz Konukman, hükûmetin dövizi bir yerde tutabilmek için “Açık açık ben sermaye kontrolleri uyguluyorum” demeden çeşitli yöntemler uyguladığını belirtti. Ancak artık burada yolun sonuna gelindiğini ve sadece tek çarenin “politika faizini yükseltmek” olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Konukman, “Ancak orada da inat var. 11. Plana iktisat kuramında olmayan bir teori yazıldı. Enflasyonun nedeni faizlerdir, diye literatüre girdi. Artık bu da sorunu çözmez. Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye... Onu yaptığı andan itibaren bu zamana kadarki bütün politikalar çöpe gidecek demektir” görüşünü kaydetti. Dalgalı kurda hem dövizin hem de ulusal paranın fiyatının aynı anda ayarlanamayacağını vurgulayan Konukman, “Hem ‘Merkez Bankası bağımsız olsun hem sabit kur olsun hem de faizleri ben belirleyeyim’ diyorsun. Bu mümkün değil. İktisatta bunun adı imkânsız üçleme teorisi denir” diye konuştu.

Konukman, iyi verileri açıklamada atak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın bugünlerde ortada gözükmediğini söyledi. Ekonomide piyasa oyuncularının hesap yapabilmesi için Orta Vadeli Plan’ın (OVP) açıklanması gerektiğine dikkat çeken Konukman, şu görüşleri belirtti:

“OVP’nin yasa gereği eylülün ilk haftasına kadar yayımlanması gerekir. Ancak o zamana kadar beklemeye gerek yok. Hemen açıklanmalı. Herkes hesabını ona göre yapmalı. OVP bir yol haritasıdır ve piyasa aktörleri için de önemlidir.”