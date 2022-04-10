Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Firmalar sanılanın aksine yeterli kâr elde etti; ücretlerin de kayda değer bir hacimde artması gerekiyor

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, artan enflasyon ve üretici fiyatlarından en çok tüketicilerin şikayetçi olduklarını, buna karşı üretim maliyetlerinin artmasından şikayet eden üreticilerin bu tepkilerinin "sahte" olduğu görüşünü savundu.

Tarımda üretici konumunda olanlar haricinde, diğer üreticilerin artan fiyattan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ulusoy, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında kurucusu olduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) borsadaki ilk 100 şirketin bir yıllık süreçte medyan büyüme oranlarının yüzde 219, ortalama büyüme oranlarının yüzde 184 olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bir defa bu veriler sanıldığı gibi ÜFE ile TÜFE arasında resmi verilerde gözüken farkın olmadığını, aksine ÜFE üstü bir ciro büyümesiyle kâra bile geçtiklerini gösteriyor. Diğer bir ifadeyle, pandemi ve ekonomik krize rağmen, bu ve benzeri firmaların sanılanın aksine yeterli kâr ettikleri apaçık ortada.

Durum böyleyse, işverenin neden aradığı en uygun işgücünü, emeğini sunanın ise iş bulamadığının sorusunun yanıtına gelelim.

Yanıt açık: Ücret seviyesi...

İnşaatçı kazanıyor, araba üreten ve satan inanılmaz seviyelere gelen araç satıyorsa, ürün fiyatları pazarda gördüğümüz boyutta ise bunların üretimine katkı sunan, üreten emeğin aldığı ücretlerin de kayda değer bir hacimde artması gerekiyor."

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