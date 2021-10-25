Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Döviz kuru sakinleşmezse bütün dengeler bozulacak

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar/TL'nin rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili olarak "asıl tehlikenin yükselişten ziyade kurdaki oynaklık olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye sinyali sonrası hareketlenmeye başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirimi ve ardından Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi talimatının ardından yükselmeye devam ediyor.

Halk TV'de katıldığı programda ekonomideki seyre ilişkin olarak uyarıda bulunan Ulusoy, "Artık aylık yüzde 5'leri gören bir enflasyon yapısıyla karşı karşıyayız. Artık Türkiye'de şu gerçeği kabul etmemiz lazım, kronik bir enflasyon var. Bu kronik enflasyon yıllık yüzde 4,5-5 arasına sıkışıp kaldı. Yıllık enflasyonu yüzde 50'lerde hissedeceğiz" dedi.

Dolar/TL'deki yükseliş ile ilgili olarak da Ulusoy, "Biz raflardaki enflasyonu doların seviyesi ile ölçüyoruz ama inanır mısınız, bizim modellemelerimizde oynaklık onun iki katı kadar zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Bu durumun arz zincirinde kırılmalara neden olduğunu ifade eden Ulusoy, "Döviz kurunun sakinleşmesi gerekiyor. Bunu başaramadığımız takdirde bütün dengelerin bozulacağını söylemek yanlış olmaz" uyarısında bulundu.