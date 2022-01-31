Ekonomist Mustafa Sönmez: TÜİK’te üretilecek her yeni şaibe dış alemi fena etkiler; un-ufak olacak güveni toparlamak mümkün olmaz

Ekonomist Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ocak enflasyonu yüzde 6-8 arasında olur" söylemine ilişkin olarak "Ocak ayında yüzde 15’e yaklaşan bir TÜFE kaçınılmaz görünüyor. Ocak ayında TÜFE’nin yüzde 15 artması halinde yıllık TÜFE artışı yüzde 54’ü bulacak. Bu kaçınılmaz" dedi. Sönmez enflasyon verileri üzerinde TÜİK tarafından bir "şaibe" üretilmesinin güven kaybı yaratacağını da ifade ederek "un-ufak olacak güveni toparlamak zinhar mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

Sönmez Gazete Duvar'daki yazısında Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki (TÜİK) görev değişikliği ve Bakan Nebati'nin söylemine değinerek "Müdahale, güven parçalanması yaratır" diyerek şöyle devam etti:

"Hele ki, Merkez Bankası’nın 28 Ocak’ta açıkladığı Enflasyon Raporu’nda da 2022’nin ilk aylarında yıllık yüzde 50 dolayında bir TÜFE yaşanacağı ifade edilmişken… Hazine ile Merkez Bankası’nın burada görüş ayrılığına düştükleri de dikkatlerden kaçmadı.

3 Şubat’a birkaç gün kala, bugüne kadar hesaplanmış ve sonuca ulaşılmış ocak enflasyonu verisine bir manipülasyon rezaleti yaşanır mı? Umalım yaşanmaz. Çünkü özellikle TÜİK, kaliteli veri üretme performansı pek yüksek olmayan bir kuruluş olmakla birlikte, içeride ve dışarıda 'ölçme' yapan tüm aktörlerin başvurduğu tek kaynak. Zaten yeterince güven yaratamayan TÜİK’te, üretilecek her yeni şaibe, bırakın içeriyi, dış alemi fena etkiler. Türkiye’nin şiddetle ihtiyaç duyduğu dış kaynaklara hükmeden para otoriteleri, onlara akıl veren derecelendirme kuruluşları vb. enflasyon gibi kilit bir göstergede müdahale sezdikleri taktirde, un-ufak olacak güveni toparlamak zinhar mümkün olmaz ve bu rejim, kendi ayağına tedavisi kolay olmayan bir kurşunu daha sıkmış olur. Bunun ceremesini ise tüm toplum acı bir biçimde öder. Özelikle de enflasyonun en sert biçimde ezdiği alt ve alt-orta sınıflar"

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