Ekonomist Mustafa Sönmez: Erdoğan'ın 'kurtuluş savaşı' tiradını kimse yemiyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın 'kurtuluş savaşı' tiradını kimse yemiyor" yorumunu yaptı.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre, Sönmez, "Bu yükselişin sınırı yok. Şu anda mevduat sahipleri, mevduatlarının yüzde 58'ini dövize bağlamış durumdalar, yüzde 42 Türk lirasında. Türk lirasında kalanlar olan biteni gördükçe dövize yöneliyolar. Bu yönelişle beraber fiyat artmaya devam ediyor. Buna aşağı baktırmak için de hükümetin elinde cephane yok. Ne Merkez Bankası bunu aşağı baskılayacak şekilde döviz satabilecek durumda, ne de insanları bundan caydıracak bir güven var." diye konuştu.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 'Kurtuluş Savaşı' tiradına girdi ama kimse yemiyor. Bu telaş ve panik insanları piyasa ne olursa olsun bir an önce dövize yönlendiriyor Talep oldukça fiyat da artar. Dün nasıl 10 lirada kalmayıp 12 liraya çıktıysa akşama doğru 13 olur, yarın 14 liraya çıkabilir. Bunun hiçbir sınırı yok, taleple ve güvenle ilgili bir durum."

Dövize yöneliş sürdüğü sürece fiyatta tavan yok. Şurada durur, burada oyalanır diyemiyoruz. Olabilmesi için bu talebe cevap verecek yeterli döviz havuzunun olması lazım. Döviz kıtlığı var. Kıtlığı olan şeyin fiyatı alabildiğine gider. Bu psikolojik bir güven meselesi aynı zamanda. Hükümete güvensizliğin bir ifadesi. Bunu ancak durduracak ya da aşağı çekecek şey siyasi değişim olur. Bu hükümetin gideceğini ve daha aklı selim bir yönetimin geleceğine ikna olursa insanlar, o zaman yoğun talep durabilir ve çıkışı yavaşlayabilir."

"Erdoğan gemileri yakmış durumda"

"Doların düşmesi mümkün değil. Türk lirası faizlerinin indirilmesi değil yükseltilmesi lazım. Hem de 5-10 puan birden yükseltecekler ki insanlar bu faizleri kaçırmayalım diye dövizlerini bozup Türk lirasına dönsünler. Bunu da iktidar yapmaz. Yaparsa siyaseten iflas etmiş olur. Onun için Erdoğan gemileri yakmış durumda. Aralık ayında da indirileceğinin sinyalini verdi."

"İktidar asgari ücreti artıracak ama kısa sürede enflasyon öyle bir yere gelecek ki bu artış da anlamsız kalacak"

"Doların çıkışı enflasyonu arttırıyor. Enflasyon karşısında insanların gelirlerini koruyabilmeleri için gelirlerinin artması lazım. Mevcut gelir olan asgari ücreti ne kadar arttıracaksınız ki enflasyonla baş etsin. İktidar asgari ücreti artıracak ama kısa sürede enflasyon öyle bir yere gelecek ki bu artış da anlamsız kalacak."