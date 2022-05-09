Ekonomist Murat Üçer: Enflasyon yüzde 70-80'lerden aşağı düşmez

Ekonomist Murat Üçer, yükselen küresel ekonominin nedenlerini, Türkiye'deki enflasyon sorununu değerlendirdi. Türkiye'deki durumun yanlış para politikasından kaynaklandığını belirten Üçer, “Herkesin faiz yükselttiği bir ortamda senin parana güven yoksa, kur piyasan bir dengede değilse, faizi indirdiğinde bu dengeyi bozuyorsun, bu çok basit” dedi. Enflasyonda artışın devam edeceğini ifade eden Üçer, enflasyonun yüzde 70-80'lerden aşağı inmesin söz konusu olmadığını belirtti.

Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında konuşan Üçer dünyanın enteresan bir kırılma noktasında olduğunu söyleyerek, “Önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı müthiş bir belirsizlik ortamı yarattı. Enflasyonun geri gelişi en dramatik makro ekonomik gelişme oldu. Bugün çok ciddi yapısal değişimlerin olduğu bir dünyadayız” diye konuştu. Üçer, “Bir arz sıkıntısı, tedarik sorunu var hâlâ dünyada ve bu dalga dalga devam ediyor. Bu süreci yaratan Covid-19'du. Tedarik, emtia tarafındaki sorunları derinleştiren ise savaş oldu” ifadelerini kullandı.

"Enflasyon yüzde 70-80'lerden aşağı inmez"

Arz talep dengesizliğinin ise enflasyonu tetikleyen unsur olduğunu belirten Üçer, Türkiye'deki yüksek enflasyona ilişkin ise “Türkiye'yi bu noktaya yanlış para politikası getirdi. Sen enflasyonu gerçekten düşüreceğine dair bir kararlılık göstermezsen yüzde 70-80'lerden aşağı inmesi söz konusu olmaz” dedi.

"Yukarı doğru riskler olabilir"

Türkiye'nin krizi Kur Korumalı Mevduat ile götürmeye çalıştığını söyleyen Ekonomist Murat Üçer, “Artık orada da beklentilerin ve fiyatlama hareketlerinin bozulması işin içine giriyor. Kur tarafında çok hassas bir dengedeyiz. Net dış varlıklar metriklerinden gördüğümüz Merkez Bankası aktif olarak müdahale ediyor gibi; orada bir saydamlık sorunu var. Önümüzdeki dönemde gıda, fiyatlama hareketlerinin bir raund daha bozulması bizi yüzde 70-80'ler enflasyonuna mahkum edebilir, yukarı doğru riskler de olabilir” dedi.

"Faizin yükselmesi olasılığı sıfır"

Merkez Bankası'nın yüzde 46.44'lük yılsonu enflasyon beklentisinin iyimser olduğunu söyleyen Murat Üçer, politika faizine ilişkin de “Türkiye'de böyle bir paradigma var artık ve bu paradigma ısrarla devam ettirilmek isteniyor. En son kriz noktasında KKM çıktı, tekrar öyle bir türbülans olur mu olursa Merkez Bankası daha doğrusu saray ne yapmaya karar verir onu bilmiyoruz tabii ama böyle bir noktaya gelinmeden faizin yükselmesi olasılığı sıfıra yakın bence” dedi.