Ekonomist Murat Kubilay: Muhtemelen bir döviz şoku daha yaşayacağız; Merkez Bankası'nın 10-15 milyar dolarlık dövizi kaldı

Dolar geçtiğimiz hafta başından bu yana yükselişini sürdürerek 14,60'lı seviyelerden 16 lira seviyesine kadar dayandı. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, doların arz-talepten kaynaklı olarak arttığına dikkat çekerken, önümüzdeki dönemlerde ise aralık ayında olduğu gibi bir kur şoku yaşamanın muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Merkez Bankası'nın 10-15 milyar civarında dövizi kaldığını ifade eden Kubilay "Merkez Bankası turizmden gelen paranın bir kısmını sattı bile. Önünde sonunda kaçınılmaz durum gerçekleşecek. Bu iş tehlikeli yerlere kadar gelecek, öncekilerden çok daha farklı olacak. Sadece enflasyon değil, finansal sistem de sarsılacak" diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'ya konuşan Kubilay şunları söyledi:

"Muhtemelen bir kur şoku daha yaşayacağız"

"Ukrayna savaşının yarattığı özellikle büyük ithalat artışı, artı küresel merkez bankalarının son 40 yılın en yüksek enflasyonuna daha agresif şekilde yanıt verme istekleri, Türkiye'nin bu şekilde yapay politikalarla süreci bir yıl daha götürmesini engellemiş oldu. Kur artışlarının üzerine yeniden bir kur şoku da muhtemelen yaşayacağız. Şu anda kur şoku yaşamadığımız, sadece dövizdeki arz-talep dengesinden ötürü doların hafif hafif arttığı şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak geçen yıl kasım, aralık aylarında yaşadığımıza benzer bir durum önümüzdeki haftalarda gerçekleşebilir.

"Sadece enflasyon değil, finansal sistem de sarsılacak"

Merkez Bankası rezervinde satılabilir düzeyde 10-15 milyar dolar gibi bir para kaldı. Öte yandan turizm gelirlerinin bir kısmı da önden geliyor, yani onlara rağmen durumun bu olması, muhtemelen bu parayı da hemen 15 lira seviyesinde heba etmeyelim, ileride daha zor günler için saklayalım demelerine neden oldu. Zaten Merkez Bankası turizmden gelen paranın bir kısmını sattı bile. Dolayısıyla o kaynak da düşünülenden daha erken tükeniyor. Yine bir süre daha bunu öteleyebilir iktidar ama önünde sonunda kaçınılmaz durum gerçekleşecek. Bu iş tehlikeli yerlere kadar gelecek, öncekilerden çok daha farklı olacak. Sadece enflasyon değil, finansal sistem de sarsılacak.

"Enflasyonda iyileşme beklemek iyimserlik olur"

Yeni bir kur atağı yaşanmadığı sürece enflasyon daha makul adımlarla yükselmeye devam edecek. Enflasyonda bir iyileşme beklemek aşırı iyimserlik olur. Nasıl öyle bir iyileşme gelebilir; Bütün dünya konjonktüründe bir anda iyi bir gelişme olur, ancak öyle gerçekleşebilir. Bu da artık Ukrayna savaşı bitse dahi Rusya'nın petrol ve gazı dışarıda bırakılmak istendiği için pek de mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla çok uç faktörlere bağlı, öbür türlü bir iyileşme mümkün değil.