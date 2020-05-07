Ekonomist Mert Yılmaz: BDDK’nın hatalı kararı doları 7.20’ye taşıdı

Ekonomist Mert Yılmaz, Çarşamba günü yükselişi hızlanarak tarihi zirvesi olan 7.24’ü geçen doları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) önceki gün aldığı Swap kararınınn tetiklediğini belirtti. BDDK önceki gece aldığı kararla bankaların yurtdışı ile yaptıkları işlemleri özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırmıştı. Bununla yabancı yatırımcıların TL'ye erişiminin engellenmesi amaçlanmıştı.



İnfo Yatırım şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, video değerlendirmesinde kararın zamanlamasında büyük bir yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hazine ve Maliye Bakanı’nın Citibank ve Societe Generale gibi çok önemli iki banka tarafından düzenlenmiş bir konferansa katılacağı günün gecesinde bu düzenlemeyi yapmak gereçekten olacak iş değil. Kimin aklına geliyor, kim düşünüyor, Kimse, ‘Yahu toplantı var, bu toplantı varken bu olmaz, biz yabancı yatırımcıyla iletişim kurmaya, ne yaptığımızı anlatmaya çalışırken atılan bu adımı anlatmakta zorluk çekeriz’ demiyor mu?



Gerçekten inanılır gibi değil. Böylesine önemli bir toplantı öncesinde ne yapılmaz diye üç madde yazsanız herhalde böyle bir şey de yer alırdı. BDDK tarafından getirilen düzenlemelerle Swap limitlerinin sınırlandırılması Türkiye’de daha önce birkaç kez denendi. Ve istenilen sonuca ulaşılamadı. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç beklemek gerçekle bağdaşan bir durum değil. TL’yi sıkıştırdığınız anda hisse senedi ve bonoya satış geldiğini, CDS priminin yükseldiğini görüyorsunuz.



Maalesef böylesine büyük bir hata yapıldı. Evet, Dolar Endeksi uluslararası piyasalarda yükseldi ama Türk Lirasının negatif ayrıştığı çok net gözüküyor. Bunun de en önemli nedeninin BDDK tarafından gece alınmış karar olduğunu düşünüyorum. Maalesef Çarşamba günü yaşanan yükselişin temelindeki neden budur."