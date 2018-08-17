Ekonomist Kirkegaard: Ek vergilere karşı tüm dünyadan misilleme gelecek, ABD için bedeli ağır olacak

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü ekonomistlerinden Jacob Kirkegaard, Trump yönetiminin ticaret politikalarının en çok ABD’ye zarar vereceğini belirterek, “Türkiye de dahil diğer ülkelere uygulanan ek vergilere karşı bütün dünyadan ABD’ye misilleme gelecek, bunun ABD açısından bedelinin ağır olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre, Trump’ın ekonomi ve ticaret politikalarını “tam anlamıyla bir felaket” olarak nitelendiren Kirkegaard, "Başkan Trump’ın şu andaki ekonomi ve ticari politikalarını hem ABD açısında hem de küresel ekonomi açısından tam anlamıyla bir felaket olarak görüyorum” dedi. ‘Küresel ticaret savaşları’ yerine ‘ABD’nin dünyanın geri kalanına karşı yürüttüğü’ küresel bir savaş olduğunu söyleyen Kirkegaard, “ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası ticaret anlaşmalarından uzaklaşıyor ve birçok ülkeye ek vergiler uyguluyor. Haliyle daha sonra da bu ülkeler ABD’ye karşı missilleme yapıyor. Bundan da en çok Amerika zarar görecek“ ifadesini kullandı.

Ek vergi akılsızca bir hareket

Trump’ın Türkiye’de doların yükseldiği bir dönemde Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin yükseltileceğini açıklamasını ‘akılsızca’ bir hareket olarak niteleyen Kirkegaard, “Türkiye’deki makro ekonomik sorunların yanı sıra Donald Trump’ın attığı tweet de tetikleyici bir unsur oldu. Dürüst olmak gerekirse Trump’ın, ABD Başkanı’nın böyle bir tweet atarken ne tür bir siyasi sinyal gönderdiğini ve bunun yol açacağı etkileri anladığını zannetmiyorum“ dedi. Ünlü ekonomist, Trump’ın bunu Türk ekonomisine karşı kasıtlı bir hareket olsun diye yapıp yapmadığının ucu açık bir soru olduğunu vurguladı. Kirkegaard, Trump’ın attığı tweetin, Trump için, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak değerinin çok sınırlı olduğunu gösterdiğini söylerken, “Trump son birkaç aydır NATO’ya değer vermediğini tekraren gösterdi. Finansal dalgalanmayı da bu tetikledi. Çünkü çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin iki katına çıkarılması, tek başına güçlü değil, asıl etkili olan Trump’ın siyasi olarak verdiği mesajlar oldu, ki bence orada da yanlış hareket etti” dedi.