Ekonomist Fatih Özatay: Merkez Bankası neden yüksek faiz politikası uyguluyor?

Ekonomist Fatih Özatay, dünya gazetesinde kaleme aldığı yazıda Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana başladığı faiz indirimleri sonucunda Hazine'nin borçlanma maliyetini gösteren 5 yıllık gösterge tahvil faiz oranının yükseldiğini aktardı. Özatay, "Merkez Bankası neden yüksek faiz politikası uyguluyor?" başlıklı yazısında faizin yüzde 19 olduğu dönemde, gösterge faizinin yüzde 17.5 ile yüzde 18.4 arasında dalgalandığını fakat faizlerin toplamda 500 baz puanlık indirimle yüzde 14'e düşürüldüğünde, gösterge faizinin geçen cuma itibariyle yüzde 25.2'ye geldiğini ifade etti.

Özatay "Farklı bir ifadeyle, 23 Eylül-22 Aralık arasında geçen üç aylık sürede Merkez Bankası’nın politika faizi beş puan düşerken Hazine’nin borçlanması halinde oluşacak faiz yaklaşık 7.5 artıyor. İki faiz arasındaki fark 11 puan" diyerek yazısında şunları söyledi:

"Son tahlilde bir merkez bankasının bürokratlarının belirlediği faiz değil bizi ilgilendiren faiz. Kredi kullanan tüketicilerin ve şirketlerin katlanmak zorunda kaldıkları faiz ile borçlanan ülke Hazinesinin borçlanabilmek için razı olduğu faiz. Bir ülkenin merkez bankasının belirlediği faiz ekonomiyi asıl ilgilendiren faizleri artırıyorsa o ülkede yüksek faiz politikası uygulanıyor anlamına gelir. Peki, Merkez Bankası neden yüksek faiz politikası uyguluyor? Belki bir duyurularında açıklarlar da nedenini öğreniriz."