Ekonomist Fatih Özatay: Kuru sıçratacak politikalardan uzak durmak elimizde

Savaşın etkisiyle artan petrol ve enerji fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz artırımı gibi Türkiye'nin elinde olmayan gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özatay, Türk ekonomisinin pamuk ipliğine bağlandığını belirtti. Özatay, söz konusu gelişmelerin Türkiye'nin elinde olmadığını ifade ederek "Ancak kuru sıçratacak politikalardan uzak durmak elimizde" diye konuştu.

Özatay, büyük sorunlar yaşadığımız bir dönemde başlayan Rusya – Ukrayna savaşının ciddi riskler yaratacağını belirtti.

Sözcü'nün haberine göre Özatay, para ve maliye politikalarında yapılan temel yanlışlıkların düzeltilmesi halinde büyük sorunların çözümü için zaten doğru yola girilmiş olacağını ancak esas meselenin son iki yılda hızla artan yoksulluk olduğunu vurgulayarak "Gelir dağılımını düzeltmek, yoksulluğu hızla düşürmek. Asıl şapkadan tavşan çıkarılması gereken sorunlar bunlar” dedi.

"Kuru sıçratacak politikalardan uzak durmak elimizde"

Ekonominin mevcut koşullar altında yüzde 2-3 oranında büyümeye doğru gittiğini öngören Özatay şöyle dedi:

“Savaşın nasıl evrileceği ve de Fed'in faiz politikası bizim elimizde değil. Ancak kuru sıçratacak politikalardan uzak durmak elimizde. Yani, düşecek büyüme oranımızı suni olarak yükseltmeye çabalamamalıyız. Zira böyle bir politika bir yandan ithalatı yükselterek cari açığı artırır diğer yandan riskimizi yükseltir. İlki daha yüksek döviz talebi, ikincisi ise daha az döviz arzı demek. Üzerine arz şoku oluşmaması için de dua etmeliyiz. Hadi maliyetine katlandık diyelim, enerji tedarikinde sorunlar üretim kapasitemizi kısıtlar ve ekonomimizin yüzde 2-3 oranında büyümesi yerine küçülmesine yol açar” yorumunu yaptı."

"Ne faiz ne de kur artışı enflasyon ile uyumlu"

Faiz, kur ve enflasyon verilerinin tutarsız bir tablo ortaya çıkardığını ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Prof. Özatay, “Risk primimiz (CDS) 600 baz puanı aştı. Şubat ayı enflasyonu yüzde 54.4 üstelik daha da yükselecek. Buna karşılık TCMB politika faizi yüzde 14. Mevduat faizi yüzde 17 civarında. Dolar faiz indirimleri başladığında 8 lira idi, şimdi 14.20'nin üzerinde. Ne faiz ne de kur artışı enflasyon ile uyumlu” dedi.