Ekonomist Erdoğan Alkin vefat etti

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Kerem Alkin'in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Erdoğan Alkin, 19 Mart 1936 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İktisat Teorisi Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1963 yılında OECD bursu ile Hollanda'ya gitti ve Lahey Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi Planlama Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu. Bir süre Hollanda Merkezi Plan Bürosu'nda “Fellow” olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek 1967 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

Prof. Alkin, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı olup, aynı zamanda Birmingham Üniversitesi Avrupa-Türkiye Merkezi İcra Komitesi üyesiydi.

Prof. Erdoğan Alkin'in, “İktisat” (16 baskı), “Fiyat teorisi”, “Gelir ve Büyüme Teorisi”, “Uluslararası Ekonomik İlişkiler”, “Turkey's International Economic Relations” adlı kitapları yanında, G. Tintner'in “İktisatçılar için Matematik ve İstatistik” adlı kitabının tercümesi İstanbul ve Uludağ Üniversitesi yayınları arasındadır. Prof. Alkin ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin “İktisada Giriş” kitabının makroekonomi bölümü yazarıdır