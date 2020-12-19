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Ekonomist Emin Çapa: Berat Albayrak'ın nerede olduğunu merak eden benden başka kimse yok mu?

19 Aralık 2020 14:51

İstifa ettikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu sorusu vatandaşlar kadar ekonomi ve siyaset dünyasının da gündeminde. Ekonomist Emin Çapa, kişisel sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla, "Albayrak'ın nerede olduğunu merak eden benden başka kimse yok mu?" diye sordu.

Ekonomist Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden beklenmedik bir kararla sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak hakkında paylaşım yaptı. Çapa şunları yazdı:

"Sn Albayrak, eylül enflasyonu açıklanınca 5 Ekim'de bu havalı tweeti atmıştı. Elbette bir arşivci olarak hemen saklamıştım. Aslında yöneticilerimiz çok neşeli insanlar. Aklımızla dalga geçip eğlenmeyi seviyorlar."

 

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