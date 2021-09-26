Ekonomist Atilla Yeşilada: TL için zor bir kış olacak; akıl almaz bir fiyat patlaması yaşanacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra Türk Lirası için çok zor bir kış olacağını ifade etti. İntegral Forex TV'de Dr. Artunç Kocabalkan'a konuşan Yeşilada, dövizi tutabilmek için sürekli müdahale edileceğini söyleyerek, bu sürecin 3-6 ay sürdürülebileceğini ifade etti. Yeşilada "Orta Vadeli Program'dan (OVP) yola çıkarak söylüyorum; dolar 9 lirayı en fazla 9.25 lirayı geçerse çok sert müdahale gelecek " dedi.

Yeşilada, faiz indiriminin olası bir erken seçim alameti olup olmadığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Erdoğan faiz istemiyor. Piyasalar isyan edip döviz krizine ülkeyi götürmedikçe faiz indirimi devam eder. Çünkü ortada ekonomik bir mantık yok. Eğer Erdoğan erken seçim amacı gütmüyorsa. Merkez Bankası'nın 2-3 ay içinde en az 300-400 baz puan artırımına gittiğini görürüz. Çünkü başka şekilde dövizi tutamazsınız."

"Marketler fiyatları düşürür ama sonunda çiftçi zarar görür"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketler için yaptığı açıklamalara değinen Yeşilada şöyle konuştu:

"Gıda enflasyonu gerçekçi olmayan nedenlere bağlı mesela 5 büyük zincirin tekel oluşturması gibi. Maalesef buna Türkiye'deki küçük esnaf tarafından kurulan perakendeci derneklerini de katıyorlar. Bunun rafların boşalmasına ve çiftçinin daha da fakirleşmesine neden olacağını bildiriyorum. Gıda enflasyonu Türkiye'ye mahsus değil dünyanın her yerinde gıda emtialarının fiyatı yüzde 33 artmış. Üstüne Türkiye'ye bir de kuraklık gelmiş ve çiftçiye nakit destekleri çok az. Doğalgaz fiyatları 5'e katlandı. Gübre alacak gücü yük çiftçinin. Siz baskı yaparsanız süpermarketlere, marketlerin devletle başını belaya sokmaya niyeti yok. Marketler fiyatları düşürür ama yüzbinlerce tedarikçiyi 90 gün değil 180 gün vadeli çek verir. Onlar da gider toptancının gırtlağını sarılır ve sonunda hep birlikte çiftçinin üstüne çökerler. "

"Kışın akıl almaz bir fiyat patlaması yaşayacağız"

Kışın akıl almaz bir fiyat patlaması yaşanacağını ifade eden Yeşilada şöyle konuştu:

"Kararları veren Erdoğan olduğu için onun tepki fonksiyonunu anlamamız lazım. Eğer seçim varsa süpermarketler ağır dayak yiyecek ve fiyatlar sopa zoruyla inecek. Yok Erdoğan şahsi fevriyatından kaynaklanan bir takım kızgınlıkları dile getiriyorsa, bütün politikalar tersine çevrilecek. Buna Merkez Bankası'nın faiz indirimi de dahil, yani faiz artırımı gelecek. Elini bıraktığında gıda fiyatlarında da aynı şey olacak. Kışın akıl almaz bir fiyat patlaması yaşayacağız."

"Gıda fiyatları hükümetin düşmesine sebep olur"

Yeşilada, "TL değer kaybediyor. Kışın zaten gıda fiyatları artar, dünyada böyle bir sorun var .Gıda enflasyonun yüzde 20-25'lere çıktığı ortamda fırsatçılar da zam yapar. Gıda enflasyonunu gittikçe artan sayıda bir kesimin yoksullaşmasına neden olur. Bu da Demirel'in dediği gibi hükümetin düşmesine sebep olur." diye konuştu