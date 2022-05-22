Ekonomist Atilla Yeşilada: Kur patlarsa AKP siyasetten silinir

Ekonomist Atilla Yeşilada, hükümetin seçime gitmesi için dolar kurunu tutmasının şart olduğu ancak 2023'e kadar kurun tutulamayacağı görüşünü dile getirerek "Meclis erken seçim kararı alırsa ve arkasından kur patlarsa AKP siyasetten silinir" yorumunu yaptı. Yeşilada ayrıca olası bir kur şokunun ardından sermaye kontrolü gelebileceğini de ifade etti.

Yeşilada, Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Türk Lirası değer kaybettiğinde vatandaşın ekonomiye güveni azalıyor ve bunun da siyasi iktidara olan cezası anketlere yansıyor. Kuru bu şekilde 2023 Haziran ayına kadar tutamazsın. Asıl sorulması gereken ekim ayına kadar tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Ben iktidar için en korkutucu senaryoyu şu olarak görüyorum; Eğer TBMM erken seçim kararı alırsa ve ardından kur patlarsa, AKP 2001 öncesi pek çok siyasi partiye olduğu gibi siyasetten silinir” ifadelerini kullandı.

"Seçimlere bir gün kala dahi patlayabilir, sermaye kontrolü gelebilir"

Yeşilada, kurun seçime bir gün kala dahi patlayabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Önümüzdeki bir ay içinde bu işin patlaması ve sermaye kontrolü yani döviz işlemlerine kısıtlama getirilmesi bence en olasılık senaryo belki yüzde 60. Bu şekilde erken seçim yapmakta pek akıl karı değil. Çünkü mevduatı bankalarda müsadere edilen bir toplumun ben AKP'ye oy vereceğini sanmıyorum"

"Toplumun duyduğu minnet en fazla 3 ay sürer"

Yeşilada EYT ve 3600 ek gösterge gibi problemlerin çözülmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“EYT ve 3600 ek gösterge gibi sorunlar temmuzda çözülecek. Kamu çalışanlarına yine enflasyon üzerinde bir zam verilecek. Sözleşmeliler kadroya alınacak. Son olarak da üniversite öğrencilerine af gündeme gelebilir. Bu sorunları çözdükten sonra toplumda size duyulan takdir en fazla 3 ay sürer çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor. Devlet aklı karşılığını almak için 2-3 ay içinde seçime gitmek isteyecektir”