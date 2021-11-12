Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar açıklaması: Kara cahiller tarafından yönetiliyoruz; dünya parasal sıkılaşmayı tartışırken biz faiz indiriyoruz

Dolar, 10 liranın eşiğine dayandı. Ekonomist Atilla Yeşilada konuya ilişkin olarak, “Kurlar artık freni patlamış kamyon gibi yokuş yukarı giderse biraz yavaşlıyor, yokuş aşağı inerse hızlanıyor” dedi. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e konuşan Yeşilada dolar kurunun 10 lirayı aşmasının psikolojik bir şok niteliği taşıdığını belirterek, devalüasyon-enflasyon kısır döngüsü yaratabileceğine dikkat çekti. Yeşilada "Bütün bunların tek bir nedeni var: Kara cahiller tarafından yönetiliyoruz. Bütün dünya parasal sıkılaştırma tartışırken, biz halen faiz düşürüyoruz. Bu artık kara cehalettir” dedi.

Kimsenin Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ettiğine inanmadığını ifade eden Yeşilada şöyle konuştu:

"Buna paralel artık TL'yi istikrara kavuşturmak için dövize müdahale edeceğimize de inanmıyorlar. Dövizin artık bir çıpası yok. Freni patlamış kamyon gibi, yokuş yukarı giderken biraz yavaşlıyor, yokuş aşağı ise hızlanıp gidiyor"

"Çare 600-700 baz puan faiz artırımı"

Yeşilada, Yeşilada, TL'nin kısa vadede istikrar sağlamasının iki çaresi olduğunu söyleyerek "İlki TCMB'nin kamu aracılığı ile döviz satarak TL'ye istikrar kazandırması, ikinci ise politika faizini en az 600-700 baz puan artırarak paniği engellemek" dedi.