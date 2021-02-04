Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu şekilde giderse Merkez Bankası 2 hafta içinde döviz alım ihalelerine gidecek

Dolardaki düşüşü, “Risk iştahının geri gelmesi” olarak yorumlayan ekonomist Atilla Yeşilada, gelişmekte olan piyasalara akan paradan Türkiye’nin de payını aldığını belirterek “MB, 7 TL seviyesinde baraj kurup döviz toplamaya başlar” dedi.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere hassasiyeti çok yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Yeşilada, risk iştahı gidip döndüğünde TL, borsa ve (şimdi değil ama bir ay içinde) tahvillerin dünya ortalamasının üzerinde ralli yaptığını belirtti. “Yabancıların çok az pozisyonu var ve ocak ayında gelişmekte olan piyasalara giren 53.5 milyar dolardan payımızı alıyoruz” diyen Ekonomist Yeşilada, Citi'nin doların 7 liranın altına inebileceği öngörüsünü şöyle yorumladı:

“Merkez Bankası (MB) bırakırsa olur, ama ben bırakacaklarını sanmıyorum. Merkez Bankası açık bir şekilde ikincil hedef olarak deklare etti; döviz cinsi rezervlerini artırmak istiyor. TL'nin aşırı değerlenmesi de istenmez. Dolar, TL 7'ye vurmadan, içeri gelen miktarı-nehrin akımını izleyerek, bir baraj kurup döviz toplamaya başlayacaklar. Bu şekilde giderse ben MB'nin 1-2 hafta içinde günlük ya da haftalık döviz alım ihalelerine gideceğini düşünüyorum.”

Yerli yatırımcılara Euro cinsinden tahvil ve sukuk ihracının, bankalar ve porftöy yöneticilerinin talebi sonrasında geldiğini, çünkü ellerindeki fazla dövizi plase edemediklerini belirten Yeşilada, “Piyasadaki fazla likiditeyi bir şekilde emecekler” dedi.