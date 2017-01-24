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Ekonomi

Ekonomist Ash: Merkez Bankası için büyük gün

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'da Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek

24 Ocak 2017 15:17

Türkiye ekonomisini uzun yıllardır yakından takip eden Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Stratejisti Timothy Ash, Merkez Bankasının bugün alacağı faiz kararına dair beklentisini paylaştı.

Ekonomist Ash, Merkez Bankası'na ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası için büyük gün. Ya ikna edici bir şekilde sıkılaştırmaya gideceğini, ya da 2014'te olduğu gibi piyasaların Merkez Bankası'nı tekrar test edeceğini düşünüyorum" görüşüne yer verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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