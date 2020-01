Ekonomist Ash: Merkez Bankası için büyük gün

Türkiye ekonomisini uzun yıllardır yakından takip eden Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Stratejisti Timothy Ash, Merkez Bankasının bugün alacağı faiz kararına dair beklentisini paylaştı.

Ekonomist Ash, Merkez Bankası'na ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası için büyük gün. Ya ikna edici bir şekilde sıkılaştırmaya gideceğini, ya da 2014'te olduğu gibi piyasaların Merkez Bankası'nı tekrar test edeceğini düşünüyorum" görüşüne yer verdi.

Turkey - big day for the CBRT, either they tighten convincingly or I think the market will test them again, repeating 2014 experience.