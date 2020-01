Ekonomist Ash: Merkez Bankası faiz oranını artırabilecek mi yoksa faiz artırmaya mı zorlanacak?

Türkiye ekonomisini uzun yıllardır yakından takip eden Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Stratejisti Timothy Ash, Twitter hesabından Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ash, "Sanırım soru, TCMB'nin 24 Ocak'a kadar bekleyebilip bekleyemeceği, ya da faiz oranını artırabilecek mi yoksa faiz artırmaya mı zorlanacak" dedi.

Ash bir sonraki tweetinde, "Türkiye, 2014'te, erken ve kararlı biçimde hamle yapmaktaki başarısızlık hasar yaratmıştı ve nihayetinde faiz oranlarını artırmak zorunda kalındığında çok daha yüksek faiz artışı yapılmasına neden olmuştu" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 24 Ocak'ta gerçekleşecek.

Turkey - I guess question is whether the CBRT can wait until 24th, or will be able or forced to move before then.