Ekonomisi baş aşağı giden İran, geçen kasım ayına dönmekten korkuyor

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Behbahan kentindeki protestoların dağıtılması için biber gazı kullanılmasından bir gün sonra İran polisi, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili yeni protestolar organize edilmesi durumunda "kararlı" bir biçimde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD yaptırımları ve Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomisi zor günler geçiren İran'da hükûmet, geçen Kasım ayında meydana gelen eylemlerin bir benzerinin yaşanmaması için hamleler yapıyor.

Salı günü protestolarla bağlantılı olarak üç gencin idam cezası onandı. Karara sosyal medya üzerinden yüz binlerce kişi tepkiyeceki gösterdi.

Cuma günü İran polisi bir açıklama yayımlayarak, insanların herhangi bir "karşı devrim hareketinin toplantısına" katılmaması için çağrıda bulundu ve "düşmanları huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını" ifade etti.

Perşembe akşamı Behbahan'ın en büyük meydanında yüzlerce kişi bir araya gelerek, "Bir İranlı ölür, ancak küçük düşmeyi asla kabul etmez" diye slogan attı. Polis, ekonomik durumu protesto eden eylemcileri hızlıca dağıttı.

Fotoğraf: Behbahan'daki protestoculardan birinin kamerasından toplanan kalabalık

Reuters'a konuşan bir İranlı adam, "İnsanlar kızgın. Ekonomi o kadar kötü ki hayatta kalamayız" dedi.

Cuma günü sosyal medya üzerinden çeşitli gruplar idam cezalarının onanmasının ardından protestolar düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

İran'da 2019'un Kasım ayında başlayan eylemler aylarca sürmüş ve polis sıkça göstericilere sert müdahalelerde bulunmuştu. Tahran, gösterilerde güvenlik güçleri dahil 225 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Uluslararası Af Örgütü bu sayının en az 304 olduğunu savunmuş binlerce kişinin de yaralandığını belirtmişti.