Ekonominin öncü verisi ‘PMI Endeksi’ hızlı toparlanma işareti verdi

Ekonominin yönünü gösteren “öncü veri” olarak değerlendirildiği için yakından izlenen İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında hızlı toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

Endeks, Haziran’a göre 3 puan artarak 56,9 seviyesine ulaştı. Bu, Şubat 2011’den beri en yüksek oranlı artışa karşılık geliyor. İstanbul Sanayi Odası icin IHS Markit tarafından yapılan araştırmaya katılan firmaların yaklaşık yüzde 31’i Temmuz’da üretiminin arttığını bildirdi.

"Kapasite baskısı oluştu"

Araştırmayı hazırlayan IHS Markit'in Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılın ikinci yarısının başlangıcına ilişkin PMI verileri, Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik sağladı. Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle üretim ve yeni siparişlerde güçlü artışlar gözlendi ve hatta sektörde kapasite baskılarının oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. Yaşanan büyüme, geçtiğimiz daralma dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir. Ancak tam anlamıyla iyileşmenin sağlanabilmesi için bu büyümenin daha uzun bir süre devam ettirilmesi gerekecektir.”