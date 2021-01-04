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Ekonomi

Ekonominin öncü verisi PMI Aralık'ta geriledi

04 Ocak 2021 11:30

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan Türkiye’de İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık’da 50,8’e geriledi. Oran bir önceki ay 51,4 düzeyindeydi. PMI, salgın kaynaklı daralmanın ardından Haziran’da başlayan toparlanma döneminin en düşük düşüğüne indi.

İmalat sanayi şirketlerine gelen yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilen PMI verisi, ekonominin gidişatına ilişkin öncü gösterge olarak değerlendiriliyor. PMI 50 değerinin üzerinde ölçüldüğünde genel olarak sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

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