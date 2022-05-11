Ekonomik yaptırımlar nedeniyle 4 Rus vali istifa etti

Tomsk, Saratov, Kirov ve Mari El bölgelerinin valileri, salı günü, görevden istifa ettiklerini duyurdu. Aynı zamanda, Ryazan Valisi Nikolay Lyubimov, yaklaşan seçimlerde aday olmayacaklarını söyledi.

Valilik görevinden istifasını ilk duyuran isim olan Tomsk Bölge Valisi Sergey Jvaçkin, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklendiğini belirttiği açıklamasında;“20 Ocak’ta 65 yaşıma bastım; ülkenin en yaşlı valilerinden biriyim. Gençlere yol açmak lazım” dedi.

Gelecek seçimlerin ise eylül ayında yapılması planlanıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre; Rusya Ekonomi Bakanlığı, ülke ekonomisinin 2022'de %8,8 daralacağını söyledi.

Moskova'daki Bölgesel Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Ilya Graşenkov'un aktardıklarına göre; Kremlin, Batı yaptırımları sonucunda kötüleşen ülke ekonomisi nedeniyle, zayıf valileri görevden aldı.

Özellikle Batı ekonomik etkisinin önemli olduğu bölgelerde ekonomiyi yeniden yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Graşenkov, "Görevden alınan valiler yerine, daha genç valilerin gelmesi gerekiyor" dedi.

Rus bölge valileri; göreve seçimle gelmiş olsalar da siyasi olarak Kremlin'e tabi tutulmakta. Rağbet görmeyen valiler düzenli olarak görevden alınır ve genellikle bahar aylarında istifalarını sunarlar.