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Ekonomi

Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına yaradı

Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten OPEC, üretim hedefinin sabit kalacağını açıkladı.

10 Eylül 2009 03:00

Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten OPEC, üretim hedefinin sabit kalacağını açıkladı.

Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, önde gelen petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın güçlü ekonominin petrol fiyatlarını destekleyeceği yönündeki beklentileri ve artan petrol stoklarını dikkate değer bulmamasının ardından bu sabah erken saatlerde aldığı kararla üretim hedeflerini sabit tuttu.

Dün geç saatte başlayıp üç saat kadar süren toplantıda genel beklentiye uygun olarak üretim hedefinde resmi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı kararlaştırıldı. Ancak bazı OPEC üyeleri, üretim için konulan sınırlara daha sıkı bir şekilde uyulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC ülkeleri bakanları, toplantının başından itibaren varil başına 71 doların üzerinde olan yüksek petrol fiyatının üretimde herhangi bir değişiklik gerektirmediğine işaret ettiler.

Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten ve yüksek petrol stok seviyelerinin piyasa için belirleyici olmadığını kaydeden Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali al-Naimi gazetecilere yaptığı açıklamada "Piyasada temel bir değişim olduğunu anlamalısınız. İçinde bulunduğumuz koşullar ekonominin büyümekte olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatını belirleyici

olan budur. Ekonomi büyüdüğü için petrol fiyatları yükselecektir. Şu andaki petrol fiyatlarının seviyesinden memnunuz ve fiyat bir süre daha bu seviyede kalacak" dedi.

Al-Naimi, fiyatların geçen sene Temmuz'da ulaştığı varil başına 150 dolar seviyesine tırmanmasını beklemediğini de belirtti. Petrol fiyatları geçen sene Temmuz'da tepe yaptıktan sonra Aralık ayında varil başına 32 dolar seviyesine gerilemişti.

OPEC, petrol talebinin hızlı gerilemesinin ardından geçen yılın sonunda petrol üretimini Eylül 2008 seviyelerinden günde 4.2 milyon varil seviyesinde azaltma kararı almıştı.

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