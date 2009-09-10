Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına yaradı

Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten OPEC, üretim hedefinin sabit kalacağını açıkladı.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, önde
gelen petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın güçlü ekonominin
petrol fiyatlarını destekleyeceği yönündeki beklentileri ve artan
petrol stoklarını dikkate değer bulmamasının ardından bu sabah erken
saatlerde aldığı kararla üretim hedeflerini sabit tuttu.
Dün
geç saatte başlayıp üç saat kadar süren toplantıda genel beklentiye
uygun olarak üretim hedefinde resmi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı
kararlaştırıldı. Ancak bazı OPEC üyeleri, üretim için konulan sınırlara
daha sıkı bir şekilde uyulması çağrısında bulundu.
Suudi
Arabistan'ın başını çektiği OPEC ülkeleri bakanları, toplantının
başından itibaren varil başına 71 doların üzerinde olan yüksek petrol
fiyatının üretimde herhangi bir değişiklik gerektirmediğine işaret
ettiler.
Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını
yukarı çektiğini belirten ve yüksek petrol stok seviyelerinin piyasa
için belirleyici olmadığını kaydeden Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali
al-Naimi gazetecilere yaptığı açıklamada "Piyasada temel bir değişim
olduğunu anlamalısınız. İçinde bulunduğumuz koşullar ekonominin
büyümekte olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatını belirleyici
olan
budur. Ekonomi büyüdüğü için petrol fiyatları yükselecektir. Şu andaki
petrol fiyatlarının seviyesinden memnunuz ve fiyat bir süre daha bu
seviyede kalacak" dedi.
Al-Naimi,
fiyatların geçen sene Temmuz'da ulaştığı varil başına 150 dolar
seviyesine tırmanmasını beklemediğini de belirtti. Petrol fiyatları
geçen sene Temmuz'da tepe yaptıktan sonra Aralık ayında varil başına 32
dolar seviyesine gerilemişti.
OPEC,
petrol talebinin hızlı gerilemesinin ardından geçen yılın sonunda
petrol üretimini Eylül 2008 seviyelerinden günde 4.2 milyon varil
seviyesinde azaltma kararı almıştı.