Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına yaradı

Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, önde gelen petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın güçlü ekonominin petrol fiyatlarını destekleyeceği yönündeki beklentileri ve artan petrol stoklarını dikkate değer bulmamasının ardından bu sabah erken saatlerde aldığı kararla üretim hedeflerini sabit tuttu.

Ekonomideki toparlanmanın petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten ve yüksek petrol stok seviyelerinin piyasa için belirleyici olmadığını kaydeden Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali al-Naimi gazetecilere yaptığı açıklamada "Piyasada temel bir değişim olduğunu anlamalısınız. İçinde bulunduğumuz koşullar ekonominin büyümekte olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatını belirleyici