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Ekonomi

Ekonomik paket için 2009 bütçesinde 2 madde değişti

Hazırlıklarının bittiği belirtilen ekonomik önlemler paketinde yer alması beklenen iki düzenleme, 2009 Bütçe Yasa tasarısına yerleştirildi.

27 Kasım 2008 02:00

Hazırlıklarının bittiği belirtilen ekonomik önlemler paketinde yer alması beklenen iki düzenleme, 2009 Bütçe Yasa tasarısına yerleştirildi.

Buna göre 2009 bütçesindeki Hazine'nin dış borçlara garanti verme limiti 3 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltildi. Böylece ihracatçı ve KOBİ'lere kullandırmak amacıyla alınacak dış borçların garanti limitine takılması önlendi.

Ayrıca bu yıl emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu kamudan ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapılması düzenlemesindeki oran da yüzde 25'e düşürüldü. Böylece kamuya yeni alınacak memurların maaşlarından tasarrufa gidilmiş oldu.

2009 Bütçe Tasarısı'nın maddelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki geceki (salı) görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile Hazine garanti limitinde artışa gidildi. Bu çerçevede, bu yıl 2 milyar dolar olan, 2009 Bütçe Tasarısında ise 3 milyar dolar olması öngörülen Hazine garanti limiti, yeni yılda 4 milyar dolar olarak uygulanacak. Hazine yetkilileri, limit artışının, ihracatçı ve KOBİ'lerin desteklenmesi için Eximbank ve Kalkınma Bankasına kaynak sağlama amacıyla yapıldığını bildirdi.

Bir üst düzey yetkili de, düzenleme için "Halen üzerinde çalışılan Ekonomik Önlemler Paketinde bazı sektörlere kaynak aktarılmasına dönük ilk adım" nitelemesinde bulundu. Hazine'nin verilerine göre bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Hazine'nin garanti verdiği dış borçlar 5.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Tasarının kadroların kullanımına ilişkin esasları belirleyen maddesinin görüşülmesi sırasında verilen bir önergeyle de, "Kamu kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yeni yılda, 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapılması" hükmünde yer alan yüzde 50 oranı, yüzde 25'e düşürüldü. Bir başka önergeyle ise belirlenen sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak olan Yüksek Öğretim Kurumları için atama izni verilen personel sayısı 3 binden 5 bine yükseltildi.

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