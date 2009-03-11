Ekonomik önlem paketi yolda

Piyasaların uzun süredir beklediği, küresel krize karşı tedbir paketi kısa süre sonra hükümet tarafından açıklanacak. Pakette iç talebi artırıcı önlemler ve özellikle işsizlikle mücadeleye dair düzenlemeler yer alacak.



Hükümet, ekonomik kriz karşısında yeni önlemler içeren bir paket hazırlığında. Edinilen bilgilere göre, AK Parti MKYK toplantısında, ekonomiden sorumlu bakan Nazım Ekren, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp önce paket içeriğinin ardından mevzuatına yönelik açıklamanın en geç 1-2 hafta içinde yapılabileceğini kaydetti.



Pakette iç talebi artırıcı, ekonomik durgunluğu giderecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. İşsizlikle mücadele de, paketin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Başbakanlık ve Çalışma Bakanlığı’nın ortak hazırladığı istihdama yönelik önlemler pakete dahil ediliyor.



Teşvik ve 4 ana bölge



Bir paket de gelişmekte olan iller için hazırlanıyor. Daha önce 49 ile teşvik verilmişti; yeni paketle işsizliği önlemek ve bu bölgelerde ekonomiyi canlandırmak için bir dizi düzenleme yer alacak. Bölgesel ve sektörel bazda Türkiye 4 ana bölgeye ayrılacak. Her il için , hangi sektörün, bölgede yatırım yaparsa uygun olacağı yönünde bir araştırma da yapıldı. Teşvikler illerin kaynaklarına göre verilecek.



Doların artışı



Bu arada, MKYK toplantısında doların artışı da değerlendirildi. Geçen Perşembe ve Cuma günleri Türkiye'den büyük miktarda para çıkışı olduğu ifade edildi. Bakan Ekren'in, "Doların yükselişinden endişelenmeyin. Merkez Bankası müdahale etmeyi sürdürecek" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, yeni bir ekonomik paket görüşüldü.



8 başkan görevden alındı



Öte yandan, toplantıda, yerel seçimlere gerektiği gibi hazırlanmadığı görüşüyle, 7 ilçe başkanı görevlerinden alındı.



AK Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Vekili Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Abdülkadir Aksu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bazı nedenlerden dolayı Kargı (Çorum), İpsala (Edirne) Yazıkonak (Malatya), Güroymak (Bitlis), Sarayönü (Konya), Anamur (Mersin), Akıncılar (Sivas) ilçe başkanlarının görevlerinden alındığı belirtildi.



