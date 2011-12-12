-Ekonomik krizle boğuşan İtalya'da Noel ve yeni yıl hazırlıkları -Kentlerdeki yeni yıl süslemeleri göz kamaştırıyor -İtalyanlar, Noel hediyesi almak için ünlü markaların satıldığı sokakları doldurdu (fotoğraflı) ROMA (A.A) - 12.12.2011 - İzlenim - Barış Seçkin - Avrupa Birliği'nin (AB) resmi para birimi olan Avro'yu kullanan 17 ülkenin önemli bir kısmını etkisi altına alan borç krizinin pençesindeki İtalya'da, kentlerdeki yeni yıl süslemeleri göz kamaştırıyor. Ekonomik kriz nedeniyle bu hafta içinde, yazdan bu yana 4. büyük tasarruf paketini parlamentodan geçirmesi beklenen İtalya'da, gerek kentlerde gerekse halk nezdinde 2012 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ülke gündemini işgal eden ve birçok alanda kesintiye sebep olacağı dile getirilen 30 milyar Avro tutarındaki tasarruf paketi, İtalya'da yeni yıl süslemelerini ve halkın alışverişlerini pek etkilememişe benziyor. 2011 yılını siyasi ve ekonomik krizlerle geçiren İtalya'da halk, kemer sıkma önlemleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, Kasım ayıyla birlikte yeni yıl alışverişine odaklandı. Noel Bayramı yaklaştıkça insanların sevdiklerine hediye almak için ünlü mağazaların bulunduğu sokakları doldurdukları gözlendi. Başkent Roma'nın en işlek caddelerinden biri olan Via del Corso'nun özellikle hafta sonları ''açık hava alışveriş merkezi''ne dönüşüyor olması bunun en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. -Yeni yıl süsleri- Roma'da yeni yıl ve Noel Bayramı için pek çok ana cadde, meydanlar başta olmak üzere dar sokaklara kadar şehir merkezi yeni yıl ışıklarıyla donatılmış durumda. Yeni yıl ışıkları arasında en dikkat çekeni ise kentin en işlek caddelerinden biri olan Via del Corso'da. Caddenin en başından sonuna kadar İtalyan Bayrağı renkleriyle (yeşil-beyaz-kırmızı) donatılmış olması büyük ilgi çekiyor. İnsanların bu görsel keyfi fotoğraflamak için yoğun çaba sarfettikleri görülüyor. Noel ağaçları ise kentin önemli noktalarında yerini almış durumda. Başkentin merkezindeki ünlü Venedik Meydanı'na konulan Noel ağacının çevresi fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla dolup taşıyor. Venedik Meydanı gibi Noel ağacı konulan diğer yerler ise Popolo Meydanı ve Termini Tren Garı. Tren garına konulan ağaca asılan dileklerin çokluğu ise dikkat çeken bir başka unsur. Başkent Roma gibi, İtalya'nın Venedik ve Floransa gibi turistik kentlerindeki yeni yıl ışıkları bu kentlerin görselliğine ayrı bir güzellik katıyor. Floransa'nın Repubblica meydanındaki bir alışveriş merkezinin dış cephesinin baştan aşağı ışıklandırılması, görsel bir şov niteliği taşıyor. Kentin bir başka önemli noktası olan Duomo meydanına konulan Noel Ağacı ise ışıklandırılmayı bekliyor. Kanallarıyla ünlü Venedik'te ise yeni yıl ışıkları kentin manzarasını değiştirdi. (BRS-ÖFÇ)