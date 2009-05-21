Ekonomik krize emeklilik çözümü...

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, prim gün sayısını doldurdukları halde yaş haddinden emekli olamayanlara bir defalık emeklilik hakkı tanınması için kanun teklifi verdi.



TBMM Başkanlığına sunulan Sosyal Sigortalar Kanunda değişiklik yapılmasını ilişkin kanun teklifi, 1 Ekim 2007 ile 1 Ekim 2009 tarihleri arasında ekonomik kriz nedeniyle işten çıkartılan, bu tarihler arasında toplam 6 ay herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve emekli olmak için prim gün sayılarını doldurmalarına rağmen yaş haddinden emekli olamayan sigortalılara, bir defalık emekli olma imkanı sağlıyor.



Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 11,9'a yükseldiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:



"Öyle zor durumda olanlar var ki yaşları ilerlemiş olmasına rağmen 1999 öncesi kanunlara göre emekliliklerini hak ettikleri halde işsiz kalanlar var.



Bu kanun değişikliği teklifi, ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılan, yaşları ilerlemiş olduğu için yeni iş bulma umutları olmayan, emekli olmak için prim gün sayılarını doldurdukları halde yaş haddinden emekli olamayan sigortalılarımızın, bir defaya mahsus olmak üzere emekli olmalarına imkan sağlamak amacıyla hazırlanmıştır."



Öğrencilerin kredi borcu



Tüzün, TBMM Başkanlığına sunduğu bir diğer kanun teklifi ile de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcunun yeniden hesaplanmasını önerdi.



Buna göre, öğrencinin kredi borcu, öğrenim süresinin bitimi veya kredinin kesildiği tarihe kadar faiz uygulanmadan tespit edilecek. Kredinin kesildiği tarihten ödemenin başladığı tarihe kadar da TÜİK'in ilan ettiği TÜFE artışlarının yarısı uygulanacak.



Kredi borcunun ödenmesi ise borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilmesinden sonra başlayacak. Borçlu, borcunu kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeyecek.

