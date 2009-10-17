Ekonomik krizden porno da nasibini aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden yayılan ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz porno endüstrisini de etkiledi. Küresel ekonomik krizden nasibini alan porno oyuncuları, eskisi gibi para kazanamamaktan şikâyetçi. Ekonomi yazarı Emin Çapa, istatistiki verilerle porno sektöründeki son durumu CnnTurk.com'daki köşesinde yazdı.



Çapa'nın 'Pornocu Geldi Hanim....' başlıklı yazısı:





Sevgili okurlar, benim büyük bir sorunum var. Başlığa bakıp merak etmeyin, 40'ımdan sonra azmadım, 40'ından sonra azanın başına neler geldiğini de biliyorum.



Sevgili okurlar, benim büyük bir sorunum var. Başlığa bakıp merak etmeyin, 40'ımdan sonra azmadım, 40'ından sonra azanın başına neler geldiğini de biliyorum.





Benim sorunum siz okuyucularla. Ekonomideki sorunları dile getirsem, AKP'liler "siz hükümetin düşmanısınız" diye eleştiriyor. İyi bir şey olsa onu yazsam iktidara karşı olanlar, "hükümete yaranmaya çalışıyorsunuz" diyor.



Hiç kimseye aldırmayan bir ekonomici olduğumu, Türkiye'ye inandığımı, bu ülkenin geleceğini kendi geleceğim olarak gördüğümü anlatamadım.

Ne yapayım ben de size değişik bir konu yazayım dedim.

Üstelik bir ekonomici olarak, her sektöre ilişkin biraz bilgi sahibi olmak da lazım.

Bir süredir bu porno endüstrisine (bilerek sektör demedim) bir bakmak istiyordum.

Ancak Zeynep gelip bizde staj yapmaya başlayıncaya kadar bir türlü vakit bulamamıştım. Annesinin izniyle Zeynep "porno ekonomisi" araştırmasını tamamlayınca sizlerle ilginç sonuçları paylaşmak istedim.

Porno ekonomisi neredeyse bütün ülkelerde dikkat çekecek boyutlarda. Ancak iki ayrı istatistik bize çok önemli veriler gösteriyor.

Ülkelerin kişi başı porno harcaması

G.Kore 526.76 $

Japonya 156.75 $

Finlandiya 114.70 $

Avustralya 98.70 $

Brezilya 53.17 $

Çek Cum. 44.94 $

ABD 44.67 $

Tayvan 43.41 $

İngiltere 31.84 $

Kanada 30.21 $

Ülkelerin toplam porno harcaması

Çin 27.4 milyar $

G.Kore 25.73 milyar $

Japonya 19.98 milyar $

ABD 13.3 milyar $

Avustralya 2 milyar $

İngiltere 1.97 milyar $

İtalya 1.4 milyar $

Kanada 1 milyar $

Filipinler 1 milyar $

Tayvan 1 milyar $

Almanya 640 milyon $

Gördüğünüz gibi bu iş öyle küçük bir ekonomik faaliyet değil. İlk sıralarda Doğu Asya ülkelerinin olmasını sosyolog ve psikologların uzmanlık alanlarına bırakıp, ben dikkatinizi asıl seksin rahatça yaşandığı ülkelerin de listede üst sıralarda olduğuna çekmek istiyorum.

Porno verilerine bakıldığında son yıllarda olayın merkez üssünün internet olduğu görülüyor. Tabloya bakın.

İnternette porno

Her 1 saniyede

3.075 dolar harcanıyor

28.258 kişi porno izliyor

372 kişi arama motorlarında porno arıyor

Tabloda gördüğümüz rakamları şöyle okumak mümkün: Biz uyurken birileri porno izliyor, biz çalışırken, birileri porno izliyor, biz yemek yerken birileri porno izliyor. Bu iş o kadar büyümüş durumda ki her 39 dakikada 1 porno sitesi kuruluyormuş. Eh tabii bu kadar site kurulunca internetteki porno içeriği de hızla büyüyor. Yapılan araştırmalara göre;

Dünyada 4.2 milyon porno site var (internetin % 12'si)

Internette 420 milyon sayfa porno var (kullanıcılara yetmiyor ki 39 dakikada bir yenileri ekleniyor)

Arama motorlarında her gün 68 milyon kez porno aranıyor (tüm aramaların % 25'i)

Günde 2,5 milyar pornografik e-posta gönderiliyor. (tüm e-postaların % 8'i. Heeeyyy. Ben de buradayım. Niye bana sadece sıkıcı cari açık, İMKB, Dow Jones, açılan kapanan şirketler, bilmemkimin nerede yaptığı yeni yatırım mailleri geliyor acaba. Yoksa ben mi çok sıkıcıyım?)

Kullanıcı başına her gün 4,5 pornografik e-posta gönderiliyor

Internet kullanıcıların % 42,7'si porno izliyor

Internetten indirilen dosyaların % 35'i porno

Günde 72 milyon kişi porno sitelere giriyor

Internet üzerinden her ay 4.9 milyar

lık pornografik içerikli alışveriş yapılıyor

Peki kim bu pornocular? İstatistikler bu konuda ABD ağırlıklı veriler veriyor. Onun için yaş ve gelir verilerini yazmayacağım. Ama beni şaşırtan rakam kadın erkek durumu.

Pornoyu kimler izliyor?

Erkeklerin % 20'si iş yerinde porno sitelere giriyor

Kadınların % 13'ü işyerinde porno sitelere giriyor

Internette porno sitelere gidenlerin % 72'si erkek, % 28'i kadın

Internette erotik içerikli chat yapanların üçte ikisi erkek, üçte biri kadın (yani kadın başına iki erkek düşüyor)

Her ay 9.4 milyon kadın porno siteleri ziyaret ediyor

Yani yan masadaki iş arkadaşınıza dikkat edin, siz onu çalışıyor sanarken, o aslında porno seyrediyor olabilir.

Anlaşılan şu ki insanlar porno içerikleri özellikle arama motorlarında bulmaya çalışıyor. Burada da ilginç bir durum var. Arama motorlarına "porno" yazarak içerik arayan ülkelerin sıralaması şöyle;

En çok porno arayanlar

1) G. Afrika

2) İrlanda

3) Y. Zelanda

4) İngiltere

5)Avustralya

6) Estonya

7) Norveç

8) Kanada

9) Hırvatistan

10) Litvanya

Bunun bir de "sex" tarafı var.

ARAMA MOTORLARINDA EN ÇOK "SEX" ARAYAN ÜLKELER

1) Pakistan

2) Hindistan

3) Mısır

4) Türkiye

5 Cezayir

6) Fas

7 Endonezya

8) Vietnam

9) İran

10) Hırvatistan



Dikkat edin sex yazıp arayanlarda Türkiye ilk beşe giriyor. İlk ondaki 7 ülkenin Müslüman ülkeler olması da dikkat çekici. Oysa porno yazanlarda bir tek Müslüman ülke yok.



Burada beni şaşırtan bir başka olay daha var. Porno ve sex tamam, fakat erotik içerik arayanların bir başka yöntemi daha varmış. "xxx". Yani erotik içerik ararken, "xxx" yazıp da arama yapılıyormuş. Bu konudaki cehaletim nedeniyle sizi aydınlatamayacağım ama, herhalde bu "adult" anlamına geliyor diye düşünüyorum. Hani filmleri sinemalarda gösterime sokmak için sınıflandırıyorlar ya, öyle bir şey olsa gerek. Bildiğim kadarıyla "x" sınıfına giren filmlerde çocuklar sinema salonlarına giremiyor. Tabii bir "x" de çocuklar salona giremeyince, "3x" de ortalığı hararet basıyor herhalde.



Elbette porno sektörüne yönelik tüketici talebindeki patlama, üretim tarafını da harekete geçirmiş. 1988 yılında yılda 1.300 pornografik film üretilirken, bu sayı 1995 yılında 5.700'e çıkmış. 1998 yılına gelindiğinde 9.200, 2005 yılına gelindiğinde ise 13.586 porno film üretilmiş. Öğrendiğime göre Los Angeles'da 6.000'i aşkın sendikalı porno oyuncusu varmış.



Kriz pornoyu da vurdu



Ancak ekonomik kriz tüm sektörleri olduğu gibi pornoyu da vurdu. Porno oyuncuları durumdan şikayetçi; "Günde 1.000-1.500 dolar arasında gelirimiz vardı, ama kriz gelip film çekimleri azalınca artık eski paraları kazanamıyoruz" diyorlarmış. Halbuki bir ekonomici olarak ben, kriz döneminde porno işinin büyümesini beklerdim. İşsiz kalanlar, işsiz kalmaktan korkanlar rahatlama yöntemi olarak buraya yönelirler diye. Çünkü siz de bolca okumuşsunuzdur, kriz döneminden en karlı çıkan şirketler evde tüketilen malların üreticileri oldu. DVD'ler, playstation gibi. Porno üretiminin azalmasına şaşırdım açıkçası. Hatta olay o kadar feciymiş ki, porno endüstrisinin iki büyük temsilcisi ABD Kongresi'nin sektöre 5 milyar dolar yardım aktarmasını istemiş. (Kim diye merak ederseniz, Hustler'in yardımcısı meşhur Larry Flynt ve Girls Gone Wild video dizilerinin yaratıcısı Joe Francis. Flynt'i ABD Anayasa Mahkemesi'nde açtığı "porno özgürlüğü Anayasa'nın güvencesindedir" davasını kazanması nedeniyle tanıyoruz. Diğerini ilk kez duydum, bu da benim cahilliğim.) Her ikisi de satışların % 22 düştüğünden şikayet edip, "ABD ekonomisine yılda 13 milyar dolar katkı sağlıyoruz bize de destek verin" demişler. Ne diyeyim, haklılar. Otomotivcilere var, bankalara var da niye pornoculara yok?



Benim size aktaracağım porno ekonomisi rakamım çok. Ancak porno ekonomisi, pornonun kendisi kadar çekici olmadığından, bu yazıyı sonuna kadar seyretmek yerine, bir porno siteyi açtığınızdan şüphe ediyor yazıyı da burada kesiyorum.

