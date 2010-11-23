-EKONOMİK KRİZ ZAPATERO'NUN SEYAHATLERİNİ KISITLADI MADRİD (A.A) - 23.11.2010 - İspanya'da ekonomik kriz Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun seyahatlerinde kısıntı yapmasına neden oldu. İspanya'da ekonomik krize karşı alınan önlemler hükümet üyelerinin de kemer sıkmasını zorunlu kıldı. İspanyol Senatosuna verilen bilgilerde, 1 Ocak-5 Ekim tarihleri arasında bir önceki yıla oranla Zapatero'nun yüzde 63, eski Başbakan Yardımcısı Maria Teresa Fernandez de la Vega'nın ise yüzde 73 daha az seyahat ettikleri görüldü. Sosyalist Hükümet kamu açığını kapatmak için 2011 yılı bütçesinde ciddi kısıntılar yaparken Başbakanlığın bütçesinin 2010'a göre yaklaşık yüzde 17'lik azalma ile 770 milyon avroya gerilediği belirtildi. Zapatero, krize karşı aldığı tedbirler kapsamında geçen Temmuz ayında hükümet üyelerinin maaşlarında yüzde 15'lik kesinti yapmış ve normalde 7 bin 665 avro olan aylık maaşı 6 bin 515 avroya inmişti. Zapatero, 2011 yılında da artış almadan 6 bin 515 avro maaş almaya devam edecek.