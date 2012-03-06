Ekonomik kriz Yunanistan'a ada kiralattı

T24 - Ekonomik darboğazdaki Yunanistan, Korfu adasında yaklaşık 500 dönümlük araziyi 100 yıllığına kiralayacak.



Yunanistan Devlet Malvarlığı Değerlendirme Fonu (HRADF), bugün yaptığı açıklamada, İyon denizinde bulunan Korfu adasının Kassiopi bölgesinde bir arazinin işletme hakları için uluslararası ihale açtığını duyurdu. Açıklamada, Korfu adasının kuzey doğu sahillerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük arazinin 100 yıl kadar süre ile kiralanacağı belirtildi.



Akdeniz'deki en popüler ada



Bölgenin turistik açıdan değerlendirilmesinin yerel ekonomiyi olumlu etkileyeceği vurgulanırken, gerekli ekonomik ve hukuki kriterlere sahip olan yatırımcıların tekliflerini 10 Nisan'a kadar sunmaları gerektiği bildirildi. Fonun Yürütme Kurulu Direktörü Andreas Taprancis ise, geniş bir bölgede ekonomik faaliyetlerin canlandırılması ve yeni işyerlerinin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, Korfu adasının İyon denizi ile Akdeniz'deki en popüler ada olduğunu dile getirdi.



Rothschildler'in de mülkü var



Arazi, iç ve dış hat uçak seferlerinin yanı sıra Avrupa'nın büyük kentlerinden charter seferlerine açık uluslararası havaalanına da sahip olan Korfu adasının merkezinden 38 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Korfu adasının İyon denizinde bulunan diğer adalar ve ayrıca Patra ve İtalya limanlarıyla da bağlantısı bulunuyor. AMNA haber ajansı fon verilerine dayandırdığı haberinde de içinde doğal bir göl bulunan arazinin 725 metrelik bir kıyı şeridine sahip olduğu belirtildi.

Yazlık ev veya otel yapımına uygun binaların olduğu arazide Rothschildler ailesine ait bir gayrimenkul de bulunuyor. 2015 yılı sonuna kadar 19 milyar avro özelleştirme geliri hedefleyen Yunanistan, daha önce gaz şirketi DEPA'yı da satışa çıkarmış, Uluslararası Basın Merkezi ile eski havaalanı Hellinikon için ihale açmıştı. Yunanistan'da Mart ayında Rodos adasının Afandos bölgesindeki devlette ait binalar için de ihale açılması bekleniyor.