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Dünya

Ekonomik kriz varsa seçim yok

Japonya'da eylülden beri planlanan erken seçimler ekonomik kriz nedeniyle ertelendi.

28 Ekim 2008 02:00

Taro Aso'nun geçen ay başbakanlığa getirilmesinden bu yana seçim dedikodularının dolaştığı Japonya'da erken seçim yapılmaması kararı alındı.

Aso hükümeti ekonomik kriz nedeni ile krizin çözümlenmesine dek ülkeye daha faza kargaşa getirmemek ve politik istikrar sağlamak amacı ile bu kararı verdiklerini açıkladı. Meclisin çoğunluğunu ellerinde bulunduran muhalefet partilerilerine seslenen Taro Aso, "Bu zor günlerde seçim propagandası yapıp, erken seç,m isteyerek kendi çıkarlarınız düşünmeyin. birlikte el ele Japonya'yı bu krizden çıkaralım" dedi.

Japonya'da resmi seçimler 2009 sonunda yapılacak, ancak Taro hükümeti azınlık hükümeti olduğundan kriz biter bitmez seçime gidilebileceği belirtiliyor.

Gözlemciler Başbakan Taro Aso'nun bu hamlesi ile muhalefetin elini kolunu bağlayıp, kendisini güçlendirme adımı olarak değerlendiriyor.

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