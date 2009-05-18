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Ekonomi

Ekonomik kriz tefeciye yaradı

Bankalardan kredi temini zorlaşınca para kaynağı tefeciler oldu. Geçen yıl yakalanan tefeci sayısı 500'ü aştı.

18 Mayıs 2009 03:00

Bankalardan kredi temin etmenin zorlaştığı kriz döneminde tefeci sayısında ciddi artış gözleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ve bu yıl açıklanan 2008 Faaliyet Raporu’nda, geçtiğimiz yıl tefecilere yönelik düzenlenen 248 operasyonda 548 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Ekonominin küçüldüğü 2001 krizinde ise yakalanan tefeci sayısı 350 olarak kayda geçmişti. Sahtecilik suçunda da artış görüldüğüne dikkat çekilen raporda 2008’de daha çok, sahte araç muayenesi yaptırmak, sahte belge düzenleyerek bir başkasının yerine Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sınavına girmek, sahte ilaç kutusu veya sahte ilaç kupürü kullanarak ilgili kurumlardan ödeme talep etmek, son kullanım tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürmek, sahte alkollü içki ve sigara bandrolü basmak ve piyasaya sürmek suçundan, geçen yıl yapılan 4 bin 144 operasyonda 9 bin 500 kişinin yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Diğer taraftan 548 kişinin yakalandığı tefecilik suçunun kaynağı ise kredi kanallarında yaşanan tıkanma ve artan kredi kartı harcamaları olarak gösteriliyor. Bürolarını, ticari yaşamın canlı olduğu bölgelerde açtığı bilinen tefecilerin hedef kitlesinin, borcunu ödemekte sıkıntıya düşen esnaf kesimi olduğu belirtiliyor.

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