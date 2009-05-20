‘Ekonomik kriz sürtünüp geçecek’

'Ekonomik kriz bizi teğet geçti' diyen Başbakan Tayyip Erdoğan, bu kez de krizin sürtünüp geçeceğini söyledi. Erdoğan, “İddiamı devam ettiriyorum, arkasındayım ve 'teğet geçecek' diyorum. Teğet geçmesi demek; bize zarar vermeyecek anlamında değil, sürtünüp geçecek" dedi





15. İstanbul Ev Tekstili Fuarının (EVTEKS) açılışında konuşan Erdoğan, 2008’in son çeyreğinde ve 2009’un ilk çeyreğinde yaşanan daralmanın artık olumluya döndüğünü gördüklerini, sanayi üretiminde kapasite kullanım oranlarında sevindirici bir artış olduğunu ifade ederek, bunlara paralel enflasyon, faiz ve cari açığın da önemli oranlarda düşüş kaydettiğini söyledi.



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada yine dikkat edilirse, Merkez Bankası gördüğünüz gibi 9,25’e inmiş vaziyette. Aynı şekilde devletin borçlanma faizi yüzde 11-12’ye kadar inmiş durumda. Ama hala ’Efendim, biz Merkez Bankasının açıklamış olduğu faiz oranlarına inmek durumunda değiliz’ gibi bir yaklaşım içinde olan bankacılık anlayışı var. Ben bu anlayışa saygı duyarım, ama doğru bulmam. Çünkü bu acımasız bir yaklaşımdır. ’Bu acaba kapitalizmin acımasız yüzü müdür?’ diye yaklaşanlara biraz haklılık payı kazandırıyor gibi geliyor bana. Onun için burada biraz daha insaflı olmak durumundayız. İnsaflı olacağız ki bu dayanışma ile ülkemiz ayakta kalsın, daha güçlü hale gelsin, rekabet gücünü kaybetmesin. Rekabet gücünde de bir basamak daha yükseldik.



'Sürtünüp geçecek'



Başbakan Erdoğan, tedbiri elden bırakmadıklarını, her şeyin olumlu seyrettiği, krizin artık geride kaldığı iddiasında da olmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Benim iddiam şu; biz bu krizi en az zararla atlatan ülke olacağız. Bizim için bu yıl evvel Allah işin sonudur. Ve biz bu yıl sonuna doğru da bunun parıltılarını göreceğiz. İddiamı devam ettiriyorum, arkasındayım ve ’teğet geçecek’ diyorum. Aynı... Teğet geçmesi demek; bize zarar vermeyecek anlamında değil, sürtünüp geçecek. Ama sürtünürken tabii bize de bir hasar verecek. Onun için moralleri yüksek tutacağız. Kriz ortamından çok kriz sonrasına yoğunlaşmanın, hem sektörlerimiz hem de ülkemiz için çok daha yararlı sonuçlar doğuracağını da görebiliyoruz.



Türkiye, kriz sürecindeki sağlam duruşunu mutlaka kriz sonrasına da taşıyacak ve istikrarlı büyüme eğilimini devam ettirecektir. Tüm sektör temsilcilerimizin, özellikle de Türkiye’nin lokomotif sektörü tekstilin karamsarlığa kapılmadan, moral bozucu söylemlere kulak asmadan geleceğe odaklanmasını bilhassa sizlerden rica ediyorum."



Başbakan’dan baskın talimatı



Konuşmasında merdiven altı üretime değinen Başbakan Erdoğan, özellikle tesktil üreticilerinin dile getirdiği Çin malları konusunun altını çizerek, "Lütfen gizlemeyin, bize yardımcı olun. İhbar edin, biz buraları basalım" dedi.



"Biz ülkede haksız kazanca evet diyemeyiz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Petrolse petrol, rakıysa rakı, nerede merdiven altı çalışma varsa. Orayı basacaksınız " dedi. Başbakan Erdoğan, bu sözlerini bakanlar kurulunda da dile getirdiğini söyledi.



Vergini gel doğru dürüst ver çağrısında bulunan Erdoğan, "İşini doğru dürüst yapma, vergi verme, kusura bakma senin de ondan farkın yok" diye konuştu.





