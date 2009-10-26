Ekonomik kriz ömür uzatıyor

Resesyonların insan sağlığı için iyi olduğu öne sürüldü. ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, resesyon dönemlerinde ölümlerin azaldığını, ekonominin canlı ve hareketli olduğu zamanlarda ise ABD’de ölümlerin arttığını ortaya koydu.



Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırma Enstitüsü’nden Jose Tapia Granados, bulguların oldukça kuvvetli olduğunu ve birçok kişinin yüksek işsizlik dönemlerinin sağlığa zararlı olduğunu varsaydığını söyledi. Araştırmacılar, 1920-1940 arası dönemdeki ekonomi ve sağlık istatistiklerini karşılaştırarak mercek altına aldılar. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Büyük Buhran olarak anılan dünyada bugüne kadar yaşanmış en büyük ekonomik kriz döneminde (1929-1932) hastalık ve kazalar sonucu ölümler ile bebek ölümlerinde ciddi oranda azalma olduğu görüldü.



Krizde kazalar azalıyor



Benzer durum, 1921 ve 1938 yıllarındaki resesyonlarda da dikkat çekti. Buna karşılık, ekonominin toparlanıp canlandığı 1923, 1926, 1936 ve 1937 yıllarında hastalık ve kazalar sonucu ölümler ile bebek ölümlerinde ciddi oranda artış yaşandığı görüldü. Granados, ekonominin iyi olduğu dönemlerde iş yeri kazalarının, trafik kazalarının ve çevre kirliliğinin arttığına dikkat çekiyor.



Canlı ekonomi stresli



Jose Tapia Granados, iyi zamanların çok çalışan insanlar üzerindeki stresi artırdığını, daha az uykuya neden olduğunu, alkol ve sigara tüketiminin de yükselmesine neden olduğunu kaydetti ve Büyük Buhran döneminde, cinsiyet ve ırk farkı olmaksızın bütün Amerikalılar’ın ömür beklentisinin yüzde 6 yüksekdiğini ifade etti. Granados, “Resesyon zamanlarında daha çok uyumak için vakit var. İnsanların paraları olmadığından sigara ve alkol için daha az harcama eğilimine de giriyorlar” dedi.