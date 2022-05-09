Ekonomik kriz nedeniyle protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Başbakan istifasını sundu

T24 Dış Haberler

Bağımsızlığını kazanmasından bu yana gördüğü en büyük ekonomik krizi yaşayan Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasını sunduğu belirtildi.

Ülkedeki ekonomik kriz, ada genelinde hükümetin istifasını talep ediyordu.

Reuters'a konuşan bir Sri Lankalı yetkili, "Başbakan, istifasını Devlet Başkanı'na sundu" dedi. Ülkenin Devlet Başkanlığı'nın Başbakan Rajapaksa'nın küçük kardeşi Gotabaya Rajapaksa yapıyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. "Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı. Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.