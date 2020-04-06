Ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'ya giden Venezuelalılar, salgın nedeniyle ülkelerine dönüyor

Yaşadıkları maddi zorlukların ardından Kolombiya'ya sığınan Venezuelalılar, gittikleri ülkede de görülen yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

AFP'nin haberine göre ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz sırasında komşu Kolombiya'ya giderek burada gelir elde etmeye çalışan yüzlerce Venezuelalı, Koronavirüs'le boğuşan ülkeyi terk ederek evlerine dönmek zorunda kalıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kolombiyalı göçmen yetkililer pazar günü yaptıkları açıklamada, içlerinde 35 çocuk ve 167 kadının da bulunduğu 600 kişinin bir gün önce Cucuta kentinde yer alan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'ndeki ana sınır noktasından Venezuela'ya geçtiğini söyledi. Yetkililer, 160 kişilik başka bir grubun pazar günü eve dönmek üzere Bogota'dan ayrıldığını da ekledi.

"İnsani koridor" açıldı

İki ülke arasındaki sınır salgının yayılmasını durdurmak için alınan önlemler kapsamında resmen kapalı olsa da Kolombiya yönetimi Venezuelalıların geçişini sağlamak için "insani koridor" açtı.

Göçmenlik bürosundan bir yetkili AFP'ye verdiği röportajda, Bogota'dan ayrılanların Venezuela'ya "gönüllü olarak geri döndüğünden" emin olmak için pazar günü Kolombiyalı memurların da bölgede hazır bulunduğunu kaydetti.

"Bu hastalıkla savaşmak için ilacımız yok; Venezuela'da hiçbir şey bulamayız"

Evine dönmek üzere yol çıkan Alexander Colmenares, "Oraya gittiğimizde de Koronavirüs'le karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmediğimiz için korkuyoruz. Bu hastalıkla savaşmak için ilacımız yok. Gerçekten Venezuela'da hiçbir şey bulamayız" dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 4,9 milyon Venezuelalı ülkelerini terk ederek Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere diğer bölgelere gitti ve içlerinden birçoğu Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kolombiya'da Covid-19'a yakalanan kişi sayısı bin 485'i bulurken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Göçmenlerin evlerine döndüğü Venezuela'daysa 159 kişi enfekte oldu, 7 kişi hayatını kaybetti.