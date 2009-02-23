Ekonomik kriz ırkçılığı artırır!

BM Mülteciler Komiseri Antonio Guterres, küresel ekonomik krizin bazı ülkelerde yabancı düşmanlığını artıracağı ve daha fazla mülteci yaratacağı uyarısında bulundu.



Guterres, Avustralya'nın başkenti Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ülkede ağırlaşan ekonomik krizden göçmen ve mültecilerin sorumlu tutulmasının beklenebileceğine dikkati çekti.



Eski Portekiz Başbakanı Guterres, "Siyasetçi olarak deneyimlerime göre şunu söyleyebilirim ki, bir ülkede bir şeyler yanlış gittiği zaman iki potansiyel hedef olur: Biri hükümet, diğeri ise yabancılar" dedi.



Ekonomik krizi "yabancı düşmanlığının motoru" olarak gören Guterres, konuşmasında herhangi bir ülkenin adını zikretmedi. Guterres, ekonomik durum bozulduğunda dünyanın birçok yerinde yabancı düşmanlığının kaçınılmaz bir şekilde artış eğiliminde olduğuna işaret etti.



Avustralya'da hükümet yetkilileriyle mülteciler konusunu ele alan Guterres, ekonomide küresel yavaşlamanın, istikrarsızlık ve çatışmaları artıran "hızlandırıcı bir etken" olduğunu da ifade etti.



Guterres, bölgesel sorunlara da değinerek, Endonezya gibi ülkelerin Asya-Pasifik bölgesinde insan kaçakçılığını önlemede yeterli olmadığını belirtti ve gelecek ay Tayland'ın Myanmarlı mültecilere tavrıyla ilgili uluslararası endişeleri ele almak üzere Bangkok'a gideceğini kaydetti.

