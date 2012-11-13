Ekonomik kriz değil Cameron'ın 'düğme'leri konuşuldu

İngiltere Başbakanı David Cameron dün Londra'da bir akşam yemeğinde mali krizin ülkesini nasıl köşeye sıkıştırdığına dikkat çekmek istedi ancak iliklemeyi unuttuğu gömlek düğmeleri bu şansı elinden aldı.



David Cameron dün akşam geleneksel "Lord Mayor's Banquet" yemeğinde ülkesinin karşı karşıya olduğu mali krize dikkat çekmek istedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Cameron, konuşma sırasının kendisine gelmesini bekliyor ve kürsüdeki hatipleri dinliyordu.

Ancak salondakiler, konuşmacıları dinleyeceğine bakışlarını Başbakan David Cameron'ın "iliklenmemiş gömlek düğmeleri"ne dikmişti.

Mali krizdeki Euro Bölgesi ülkeleriyle de birçok tasarruf önlemi konusunda anlaşamayan Cameron hayli dalgındı. Sonra aniden, gömleğinin düğmelenmediğini fark etti.

Cameron bir yandan dügmelerini iliklerken, diğer taraftan tebessüm ederek etrafına bakındı.

Daha sonra kürsüye çıkan İngiltere Başbakanı David Cameron, mali krizin eşiğindeki İngiltere'nin dünyanın büyük ekonomileri arasında kalma savaşı verdiğini söyledi.

İç politikada eleştirilerin hedefi haline gelen İngiliz bankalarına desteğini ilan eden Başbakan Cameron, İngiliz bankalarının, ülke ekonomisinin iyileşmesine katkısının büyük olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, "Bankalara zarar vermeye çalışan, en nihayetinde İngiltere’ye zarar verir" dedi.