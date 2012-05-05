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Dünya

'Ekonomik kriz Avrupa'da ırkçılığı artırdı'

Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu raporuna göre, Irkçı gruplar görüşlerini ifade edebilmek için sosyal medyayı kullanıyor

05 Mayıs 2012 01:51

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu, küresel ekonomik krizin Avrupa'da ırkçılığı artırdığı uyarısında bulunurken üye ülkelerden bu tehlikeye karşı uyanık olunmasını istedi.

Komisyonun yıllık raporunda, üye ülke hükümetlerinin, ekonomik kriz karşısında mağduriyeti artan grupların korunması konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu. Raporda, sosyal yardımların azalması ve iş imkanlarının düşmesiyle birlikte, göçmenle ve azınlıklara yönelik hoşgörüsüzlüğün de artmasından “endişe duyulduğu” ifade edildi.

Özellikle ırkçı grupların giderek artan oranda görüşlerini ifade edebilmek için sosyal medyayı kullandığına dikkat çekilen raporda, yine üye ülkelerde ırkçı siyası tartışmaların artmasından da endişe duyulduğu ifade edildi. Raporda, “hükümetlerin, güçlü bir toplum için ırkçılıkla mücadele yöntemlerini daha iyi öğrenmeleri” tavsiyesinde bulunulurken, “ekonomik krizi gerekçe göstererek, bu alandaki çalışmalardan da kısıntıya gidilmemesi” istendi. Kültürel zenginlik ve farklılığın tarihte sürekli Avrupa toplumunun yararına olduğu ifade edilen raporda, Avrupa'nın geleceği için ırkçılıkla mücadelenin şart olduğu uyarısı yapıldı.

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